Morgan a mezzo nota stampa chiarisce la situazione del processo con Bugo

Come precedentemente scritto sul nostro sito in questo articolo il 20 febbraio 2024 si sarebbe dovuta svolgere l’udienza che vede contrapposti Bugo e Morgan. Oggi l’ufficio stampa di Morgan, Marco Stanzani, fa pervenire una nota informativa che trovate qui a seguire.

Ricordiamo che la controversi che vede Bugo portare in tribunale Morgan segue i fatti del Festival di Sanremo 2020, evento in cui i due cantautori erano in gara in coppia.

NOTA INFORMATIVA: COMUNICATO UFFICIO STAMPA MORGAN

Facendo riferimento a quanto emerso in seguito all’udienza del 20/02/2024 scorso ci preme chiarire alcuni aspetti.

Con il comunicato di ieri dell’Ufficio stampa di Bugo si vuole far credere che la suddetta udienza penale, relativa ad un giudizio per presunta diffamazione che non ha ad oggetto il “cambio versi” del brano “Sincero”, riguardasse fatti relativi a presunte violazioni di diritti d’autore che sono oggetto di un separato giudizio innanzi al Tribunale civile di Milano.

Infatti:

l’udienza penale del 20 febbraio scorso ha ad oggetto fatti afferenti una presunta diffamazione per le parole rivolte a Bugo da Morgan nel corso di interviste da quest’ultimo rese successivamente alla Kermesse Sanremese; il giudizio civile pendente avanti ad altra Autorità Giudiziaria (Tribunale civile di Milano) riguarda invece presunte violazioni di diritti d’autore per il “cambio versi” durante la serata del Festival di Sanremo del 07.02.2020.

Pertanto, la predisposizione da parte dell’Ufficio stampa di Bugo del comunicato divulgato attraverso tutti i media nazionali proprio durante la suddetta udienza penale e divulgato non appena essa è terminata, nonché l’essersi Bugo presentato in Tribunale accompagnato da un cameraman e dal suo manager, sembrerebbe un chiaro tentativo del sig. Bugatti di strumentalizzare il sistema giustizia, anche laddove si cerca di trasporre le medesime doglianze di risarcimento danni sia nel giudizio penale, in cui Morgan è difeso (per il presunto reato di diffamazione) dall’Avv. Rossella Gallo, sia in quello civile (afferente aspetti diversi e legati esclusivamente al diritto d’autore) in cui lo stesso Morgan ha richiesto di allargare il collegio difensivo agli Avv.ti Marco Barbone e Bruno Tassone dello studio legale Barbone & Tassone Intellectual Property.