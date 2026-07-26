Il 22 e 23 agosto 2026 Montesilvano, sulla costa adriatica abruzzese, ospita la prima edizione del Montesilvano Next Gen Summer Festival, un contest gratuito dedicato ad artisti e band emergenti. A dirigerlo sono Tom Beaver e Graziano Fabrizi, affiancati da una giuria di professionisti dell’industria musicale. Per il vincitore della categoria principale è previsto un premio in strumentazione del valore di 500 euro.

Come leggiamo i bandi. Quando All Music Italia si occupa di un contest musicale, legge il regolamento ufficiale e ne riassume i punti operativi: costi, requisiti, materiale richiesto, premi e condizioni. Lo facciamo perché chi partecipa possa decidere avendo in mano le informazioni complete, senza doverle cercare tra le righe.

Cos’è il Montesilvano Next Gen Summer Festival

Il Montesilvano Next Gen Summer Festival è alla sua prima edizione e si svolge il 22 e 23 agosto 2026 a Montesilvano, in provincia di Pescara. Nasce, spiegano i direttori artistici Tom Beaver e Graziano Fabrizi, con l’obiettivo di offrire un palco agli emergenti in un momento in cui “è più facile pubblicare una canzone che trovare un palco dove poterla suonare davvero”.

Il festival è aperto ad artisti e band di ogni nazionalità e genere musicale, divisi in tre categorie:

Kids (6-13 anni), dedicata ai giovani talenti;

(6-13 anni), dedicata ai giovani talenti; Next Gen Inediti (14-35 anni), riservata ad artisti con progetti musicali originali;

(14-35 anni), riservata ad artisti con progetti musicali originali; Band, per formazioni composte da almeno tre componenti.

Cosa sapere prima di iscriversi al Montesilvano Next Gen Summer Festival

Questi i punti operativi del regolamento, utili per chi valuta la partecipazione:

Costo di iscrizione: nessuno. Il regolamento (Art. 2) specifica che “la partecipazione al festival è totalmente gratuita e non prevede quote di iscrizione né costi di segreteria”, senza alcuna spesa richiesta agli artisti.

nessuno. Il regolamento (Art. 2) specifica che “la partecipazione al festival è totalmente gratuita e non prevede quote di iscrizione né costi di segreteria”, senza alcuna spesa richiesta agli artisti. Come ci si iscrive: compilando il form online sul sito ufficiale, dopo aver selezionato la propria categoria.

compilando il form online sul sito ufficiale, dopo aver selezionato la propria categoria. Materiale da inviare (successivamente all’esito della candidatura): un video di presentazione di 1 minuto e 30 secondi in alta qualità, fotografie professionali in alta risoluzione, due brani originali (ove richiesto) e un video realizzato con smartphone.

(successivamente all’esito della candidatura): un video di presentazione di 1 minuto e 30 secondi in alta qualità, fotografie professionali in alta risoluzione, due brani originali (ove richiesto) e un video realizzato con smartphone. Cosa si porta sul palco (categoria Next Gen): due brani inediti e due cover, con esibizione in entrambe le giornate. La durata massima è di 3 minuti per brano.

(categoria Next Gen): due brani inediti e due cover, con esibizione in entrambe le giornate. La durata massima è di 3 minuti per brano. Basi musicali: vanno fornite esclusivamente in formato .wav ad alta qualità. È consentito l’uso di basi con cori, mentre è vietata la presenza della traccia della voce solista; l’autotune è ammesso solo previo accordo con la direzione artistica.

vanno fornite esclusivamente in formato .wav ad alta qualità. È consentito l’uso di basi con cori, mentre è vietata la presenza della traccia della voce solista; l’autotune è ammesso solo previo accordo con la direzione artistica. Diritti: il regolamento non prevede alcuna cessione dei diritti sui brani. Agli artisti è richiesta unicamente la dichiarazione che le opere presentate sono originali e non violano diritti di terzi.

I premi del Montesilvano Next Gen Summer Festival 2026

Questi i riconoscimenti previsti dal regolamento (Art. 4):

Categoria Next Gen Inediti: un premio del valore di 500 euro destinato all’acquisto di strumenti e attrezzature musicali (il regolamento indica il rivenditore Thomann).

un premio del valore di 500 euro destinato all’acquisto di strumenti e attrezzature musicali (il regolamento indica il rivenditore Thomann). Categoria Kids: un soggiorno per famiglie presso il Gardaland Resort, comprensivo di pernottamento e ingressi al parco.

un soggiorno per famiglie presso il Gardaland Resort, comprensivo di pernottamento e ingressi al parco. Premi speciali: Miglior Inedito, Miglior Cover e Miglior Performance.

Si tratta in entrambi i casi di premi in natura: il valore di 500 euro è spendibile in strumentazione, non erogato in denaro.

La giuria del festival

A valutare i partecipanti è una giuria ufficiale composta da professionisti del settore: Davide D’Aquino, A&R Consultant di Warner Music Italy/WEA ed ex Head of ADA Music Italy; Fabio Falcone, avvocato specializzato in diritto d’autore, oltre che musicista e autore, consulente di artisti, produttori ed etichette; Massimo Guidi, discografico, editore, manager e vocal coach, che ha collaborato con Warner Music, Sony Music, Universal Music e Sugar Music e seguito artisti provenienti da X Factor, Amici, The Voice, Italia’s Got Talent, Sanremo Giovani.

A chi conviene partecipare

Per taglio e premi, il Montesilvano Next Gen Summer Festival si rivolge soprattutto ad artisti e band nella prima fase di carriera che cercano un palco dal vivo e un confronto con addetti ai lavori, più che un ritorno economico immediato. La gratuità della partecipazione abbassa la barriera d’ingresso e la presenza di una giuria di professionisti rappresenta un’occasione di ascolto.

Prima di iscriversi, le informazioni utili da chiarire con l’organizzazione sono tre: la data di scadenza delle iscrizioni, gli eventuali costi di trasferta e soggiorno per le due giornate, e i criteri con cui la giuria valuta il materiale inviato.

Link e info ufficiali

Montesilvano Next Gen Summer Festival: domande frequenti

Quando si svolge il Montesilvano Next Gen Summer Festival 2026?

Il 22 e 23 agosto 2026 a Montesilvano, in provincia di Pescara, sulla costa adriatica abruzzese. È la prima edizione.

Quanto costa iscriversi?

Nulla. Il regolamento specifica che la partecipazione è totalmente gratuita, senza quote di iscrizione né costi di segreteria.

Chi può partecipare?

Artisti e band di ogni nazionalità e genere, divisi in tre categorie: Kids (6-13 anni), Next Gen Inediti (14-35 anni) e Band (minimo tre componenti). I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o un tutore per tutta la durata della manifestazione.

Quali sono i premi?

Per la categoria Next Gen Inediti un premio di 500 euro in strumenti e attrezzature musicali; per la categoria Kids un soggiorno per famiglie al Gardaland Resort. Sono inoltre assegnati i premi speciali Miglior Inedito, Miglior Cover e Miglior Performance.

Bisogna cedere i diritti dei propri brani?

No. Il regolamento non prevede alcuna cessione dei diritti: agli artisti è richiesta solo la dichiarazione che le opere sono originali.

Come ci si iscrive?

Attraverso il form online sul sito ufficiale, selezionando la categoria di appartenenza. La selezione avviene tramite valutazione del materiale inviato.