Molla canta “la sana voglia di cambiare il mondo” nel nuovo singolo Tutto

Tutto è il nuovo singolo di Molla, già disponibile nei digital store ed in rotazione radiofonica dal 15 novembre.

Il brano è pubblicato dall’etichetta INRI con distribuzione Artist First.

Scritta come una hit pop, la canzone parla alla generazione di quasi adulti o ancora ragazzi alla ricerca di una via di fuga dal mondo delle illusioni e di un ruolo importante per cui essere felici.

Il sound giovane da “scuola indie” è plasmato dall’impronta inconfondibile di Simone Sproccati, che collabora con i Coma Cose, Zibba, Salmo e tanti altri artisti della scena attuale.

Tutto quello che sto facendo è davvero utile?

Me lo chiedo ogni mattina quando metto il piede giù

(…)

Credi di cambiar il mondo e invece qui non cambia niente

Che differenza fa se mi sposti i traguardi più in là?

Io faccio sempre tutto da solo

(…)

Molla dichiara:

Nessuno può spostare i nostri traguardi e nessuno deve prendere il nostro posto in questa giostra gigantesca che è la vita. TUTTO è un treno di tre minuti, in cui voce e ritmo giocano tra loro. La canzone parla della sana voglia di cambiare il mondo. Grazie a Simone Sproccati la canzone ha un vestito bellissimo, una corazza forte e un finale unico.

Molla è tra gli ospiti della INRI NIGHT il 19 novembre al Circolo Ohibò, durante la Milano Music Week.

Ecco a seguire il videoclip ufficiale del brano diretto da Roberto Amato.