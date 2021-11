MINACELENTANO: un nuovo brano inedito e tutti i duetti storici in una raccolta iconica

MINACELENTANO – The complete recordings, il nuovo cofanetto da collezione che contiene il repertorio delle canzoni registrate insieme da Mina e Celentano, sarà disponibile da venerdì 26 novembre.

I due interpreti ritornano e includono nell’album anche un brano inedito, Niente è andato perso, e materiale fotografico inedito.

La raccolta è stata presentata questa mattina alla stampa, nella cornice della Milano Music Week. Il curatore artistico Luca De Gennaro ha chiacchierato gli ospiti e Massimiliano Pani, Celso Valli, Mauro Balletti e Fio Zanotti, collaboratori storici dei due artisti. Da remoto, è intervenuta anche Claudia Mori, che ci ha regalato bellissimi aneddoti.

Sony Music ha voluto rendere omaggio a Mina e Celentano con questa straordinaria raccolta di registrazioni in studio degli iconici duetti della coppia. Dai primi del 1998 fino all’ultimo Niente è andato perso, registrato quest’anno. Come avviene da ormai circa 40 anni, Mina ha registrato la sua parte a Lugano, mentre Adriano Celentano la sua a Milano.

MINACELENTANO ancora una volta consacra il sodalizio tra le due leggende della musica italiana. Niente è andato perso è un brano scritto da Fabio Ilacqua, che sarà accompagnato da un videoclip realizzato da Mauro Balletti, art director del duo artistico.

LA STORIA DELLA COPPIA CREATIVA MINACELENTANO

Il primo album di duetti Mina Celentano è del 1998, seguito poi da Le migliori del 2016. Con questo terzo album, l’operazione discografica si rivela una delle più vincenti, sia in termini di vendita sia di gradimento del pubblico.

Già nel 1998, Mina e Celentano volevano fare insieme qualcosa di diverso, non celebrativo: un disco di inediti, non di grandi successi. Una lungimiranza che li ha premiati.

“I due giocherelloni. Si conoscevano fin da ragazzi, in loro due c’è sempre stata questa simbiosi, nonostante siano molto diversi. Hanno sempre lavorato con lo spirito di fare le cose con leggerezza, ma serietà.

In quel periodo, se non ricordo male, io e Massimiliano Pani avevamo un amico in comune, Roberto Magrini. Un giorno lo incontrai e, parlando di sogni, gli dissi che il mio sogno era di far collaborare Adriano e Mina su un progetto tutto loro. Era una cosa che io, da fan, volevo ascoltare”, ricorda Claudia Mori.

MINACELENTANO – The complete recordings uscirà il 26 novembre in versione Hardcoverbook e Digifile (con doppio CD) e su tutte le piattaforme digitali.

Dal 10 dicembre, inoltre, sarà pubblicato un Deluxe Box, composto da doppio CD e due Picture Disc, oltre a un 45 giri e due versioni in vinile.

La ciliegina sulla torta, inclusa in tutti i formati, è un imperdibile, elegante libro fotografico con scatti inediti realizzati durante la fase di registrazione dei pezzi.

“Sono tutte foto inedite riferite al momento della session di registrazione. Componendo questo libro, riguardandole tutte, ho notato che non c’era una foto in cui Mina e Celentano non sorridessero insieme. Sono sempre in una fase ludico-musicale. È meraviglioso, perché si vede proprio che si divertono con la musica e per la musica”, ci racconta l’art director Mauro Balletti.

Tracklist – CD 1:

1. Niente è andato perso (F. Ilacqua)

2. Eva (L. De Rienzo – A. G. Gallo)

3. A un passo da te (F. Ilacqua)

4. Brivido Felino (S. Cenci – P. Audino)

5. Ma che ci faccio qui (P. Paletti)

6. Acqua e sale (Audio 2: G. Donzelli – V. Leomporro)

7. Amami amami (I. Raichel – R. Sinigallia)

8. È l’amore (A. Mingardi – M. Tirelli)

9. Io non volevo (A. Celentano)

10. Come un diamante nascosto nella neve (M. Bruni)

Tracklist – CD 2:

1. Specchi riflessi ((Audio 2: G. Donzelli – V. Leomporro)

2. Che t’aggia di’ (A. Celentano)

3. Non mi ami (S. Marletta – F. Spagnoli – Walter Dallari)

4. Messaggio d’amore (M. Pani)

5. Sempre sempre sempre (L. Albertelli – E. Riccardi)

6. Se mi ami davvero (G. Marcello)

7. Ti lascio amore (F. Berlincioni – S. Cotugno – M. Culotta)

8. Sono le tre (L. Rustici – P. Leon)

9. Dolce fuoco dell’amore (G. Fasolino)