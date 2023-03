Mina torna con un album di inediti Mina. In tracklist anche il brano con Blanco, colonna sonora del nuovo film di Ozpetek

Mina nuovo album. Il 21 aprile 2023, una settimana dopo l’uscita di Innamorato, nuovo disco di uno degli artisti più apprezzati dalle nuove generazioni, Blanco, arriva il nuovo album di inediti dell’artista più iconica della musica italiana, Mina. Cosa hanno in comune questi due artisti e questi due album?

Entrambi conterranno la stessa canzone, Un briciolo di allegria, il brano che vede Mina e Blanco duettare insieme e che sarà la canzone portante del nuovo film di Ferzan Ozpetek in uscita a Natale 2023.

Per Mina tra l’altro si tratta della seconda collaborazione con il regista dopo che Luna diamante venne scelta per il film La Dea fortuna. Quel pezzo era contenuto nell’ultimo disco della Tigre di Cremona, Mina Fossati, disco in coppia con il celebre amico e cantautore che conquistò la certificazione disco di platino.

Mina nuovo album in uscita

Torniamo al nuovo disco di Mina. L’album si intitola Ti amo come un pazzo e uscirà il 21 aprile 2023. Il progetto è già disponibile in pre-order qui in formato cd, vinile e in digitale su etichetta PDU Music.

Il nuovo album sarà ricco di canzoni dalle atmosfere molto diverse tra loro. La cover ufficiale del disco e la tracklist saranno svelate il 20 aprile sui canali social dell’artista.