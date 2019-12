Mina Fossati Luna diamante. Sono passate alcune settimane dall’uscita dell’album Mina Fossati, disco che ha debuttato al secondo posto della classifica Fimi (Qui il racconto dell’album brano per brano e Qui la nostra recensione).

Dopo il singolo Tex Mex è stato estratto Luna Diamante, brano ora accompagnato anche da un videoclip diretto dal raffinato regista di origine turca Ferzan Ozpetek, che lo ha scelto per la colonna sonora del suo film La Dea Fortuna.

Mina Fossati Luna diamante

Luna Diamante spiega con le parole e la musica di Ivano Fossati il valore dell’attesa, unito a quello del perdono e del ritrovarsi.

La voce di Mina è accompagnata prima dal solo pianoforte e poi dall’orchestra d’archi. L’intervento di Ivano Fossati è riservato al finale ed è delicato e sognante.

Una degna chiusura per un brano ricco di pathos in cui l’interpretazione di Mina è intensa e supporta la profondità del testo e della melodia.

MINAFOSSATI LUNA DIAMANTE – IL VIDEOCLIP

Il videoclip porta la firma di Ferzan Ozpetek e mostra un originale montaggio di alcune scene del film, rielaborate con l’inserimento delle grafiche del disco, curate da Mauro Balletti.

Il regista ha scelto Luna Diamante per inserirlo tra i pezzi che compongono la colonna sonora del film La Dea Fortuna.

Uscirà nelle sale il 19 dicembre e vedrà protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

Non si tratta dell’unico brano oggi in radio inserito nella soundtrack del film. Anche Che vita meravigliosa di Diodato è stato scelto da Ozpetek per raccontare in musica l’emozionante pellicola (Qui il nostro articolo).