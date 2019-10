Quando qualche settimana fa vi abbiamo pre annunciato l’uscita di Mina Fossati, il disco che vedrà per la prima volta insieme due colossi della musica italiana come Mina e Ivano Fossati, abbiamo definito i due artisti rispettivamente come “La Voce” e “L’Autore”.

Perché è questo quello che quest’opera rappresenta.

Un disco che unisce l’artista la cui voce è una vera e propria opera d’arte e che, a volte, si è messa al servizio di canzoni non alla sua altezza, con colui che ha scritto alcune delle più belle pagine della musica italiana, per sé stesso ma anche per le donne, da Loredana Berté a Patty Pravo, da Mia Martini ad Anna Oxa.

Ivano Fossati negli scorsi anni ha lasciato il mondo della musica concedendosi solo qualche rara apparizione nelle vesti di autore, ma per Mina ha scelto di tornare a cantare, scrivendo anche tutte le canzoni del disco Mina Fossati…

“Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina“.

MINA FOSSATI TRACKLIST E VERSIONI IN USCITA

L’album Mina Fossati sarà composto da undici canzoni tutte scritte da Ivano Fossati, questa la tracklist:

L’infinito di stelle Farfalle Ladro Come volano le nuvole La guerra fredda Luna diamante Tex-Mex Amore della domenica Meraviglioso è tutto qui L’uomo perfetto Niente meglio di noi due

Il disco uscirà in CD e in vinile, entrambe le versione a loro volta disponibili in due versioni.

Il compact disc avrà una versione digipack contenente le undici canzoni della tracklist e una versione Deluxe Hardcover Book Edition alla cui tracklist si aggiunge uno dei brani più intensi della discografia di Ivano Fossati, Settembre, nella versione cantata originariamente dal cantautore e in una nuova versione incisa da Mina.

Per quanta riguarda il vinile invece, oltre alla versione standard da 180 gr. ne uscirà una speciale con 33 giri colorato (Coloured Vinyl).