Mina Fossati in rotazione radiofonica con il singolo “Ladro”

Come sempre tante recensioni tra artisti già noti al pubblico e le novità del panorama musicale italiano.

Tra i nomi coinvolti per il lancio Cara, Mara Sattei, Speranza e Venerus.

Il cantautore anticipa uno dei temi caldi di Ferro, il docu-film in arrivo su Amazon Prime.

Cambiamenti, che onestamente non ci convincono appieno, anche per la gara delle Nuove proposte.

Ecco i nomi dei 61 artisti che si sfideranno nella audizioni dal vivo per Sanremo Giovani 2020. .

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Di solito le interviste che realizzo per All Music Italia sono quasi sempre delle cosiddette story, delle esplorazioni di carriere longeve alla ricerca di particolari.

Intervista a Roberta Finocchiaro: “Questo disco rappresenta il ciclo degli stati emotivi della vita”

Save Live With The Rhythm è il titolo del nuovo album di Roberta Finocchiaro. Prodotto da Steve Jordan, è stato registato a New York.