Mina tra passato, presente e futuro con nuovo sito e un video realizzato con AI dallo IULM di Milano

Dicembre è un mese ricco di novità per tutti i fan della “Voce” più importante d’Italia, Mina.

Nei giorni scorsi è uscito “Abban-dono”, nuova registrazione 2023 di un brano scritto a quattro mani da Daniele Magro con Saturnino, mentre nei prossimi giorni arriva il disco “Dilettevoli eccedenze 2“, un progetto ricco di rarità di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Nel frattempo è già fuori il videoclip del singolo realizzato dallo IULM AI Lab, il laboratorio di intelligenza artificiale dell’Università IULM di Milano. Spin-off di Ateneo, il laboratorio, che combina saperi umanistici e competenze tecnologiche, è caratterizzato da un approccio multidisciplinare e non convenzionale all’uso dell’AI.

Diretto creativamente da Eugenio Di Fraia e realizzato da un gruppo di esperti, consulenti e coreografi grazie all’utilizzo di diversi software di AI all’avanguardia (incluse versioni Beta ancora sperimentali), il videoclip presenta molteplici rappresentazioni fantastiche di Mina che si relazionano con lei nelle tre fasi della vita: bambina, ragazza e anziana.

Per mezzo di oltre trenta immagini simboliche differenti, il video intreccia la figura di Mina con la storia dell’arte, evidenziando la capacità della tecnologia di trascendere i confini temporali e unire passato, presente e futuro. sere utilizzata non solo come tecnologia per la generazione di immagini, ma come potente strumento narrativo per raccontare storie capaci di suscitare “emozioni amplificate”.

Potete vederlo qui a seguire.

Tra le novità di dicembre anche il nuovo sito web di Mina nato nel 2000 e che oggi, grazie a PDU e Social Humans, prende nuova vita grazie ad un gruppo di giovanissimi informatici, guidati da Daniela Cheli.