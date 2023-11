Per Natale Mina regala l’album “Dilettevoli eccedenze 2”. All’interno anche l’inedito “Abban-dono”

Mina Dilettevoli eccedenze 2 esce a dicembre.

Lo scorso anno Mina ha inaugurato con la sua etichetta discografica, la PDU, una collana dedicata alle rarità della sua carriera, “Dilettevoli eccedenze“. Ora, l’1 dicembre 2023, esce “Dilettevoli eccedenze 2” e all’interno sarà presente anche un inedito che porta la firma di Daniele Magro e Saturnino.

A parlare del brano, intitolato “Abban-dono“, è stato lo stesso Daniele Magro sui social, una canzone che risale addirittura a 13 anni fa ma che vede luce solo ora…

“L’ho scritta a quattro mani con il one and only Saturnino, tra i primi a credere in me come cantautore e autore sin dai miei esordi e che ringrazio ancora una volta qui. Tanto, tantissimo altro vorrei dire su questa canzone scritta ben tredici anni fa ma per il momento direi che il mio cuore è già bello incasinato. Direi che intanto mi merito un premio per essere riuscito a mantenere un segreto per così tanto tempo”.

All’interno di “Dilettevoli eccedenze 2“, come scoperto dal fan club ufficiale della cantante, saranno presenti diverse sorprese pescata dal cassetto segreto, e non, di Mina.

Trova spazio nel disco, una versione alternativa di “Malatia“, brano napoletano inciso da Mina nel 1958 e inserito in un album della cantante dedicato alla musica italiana e lanciato nel 2002.

Al suo interno anche brani incisi da Mina per spot televisivi, programmi tv e film.

Partiamo dagli spot con “Questa è Tim“, brano che ha accompagnato la pubblicità della nota azienda di telefonia qualche anno fa, e “Can’t take my eyes off you“, canzone usata per lo spot dell’auto Panda, vent’anni fa, nel 2003.

Dal mondo del cinema ci sono “Mele Kalikimaka” e “Il sogno di Giacomo”, canzoni che hanno fatto parte del film “La banda dei Babbi Natali“, pellicola di Aldo, Giovanni e Giacomo uscito nel 2010. Dalla tv arriva invece “La palla è rotonda“, sigla dei programmi Rai dedicati ai Mondiali di Calcio nel 2014, qui presente in versione Bossa nova.

E ancora nella tracklist di “Dilettevoli eccedenze 2” trova posto “Fever”, brano contenuto in veste di ghost track nell’album del 2005 di Mina, “Bula bula“, qui in una versione inedita, diversa, e poi due brani in inglese, due classici: “My way” di Frank Sinatra in versione orchestrale, e “Too Close for comfort” di Sammy Davis jr dal musical “Mr. Wonderful”.

Ecco tracklist e copertina di “Dilettevoli eccedenze 2“.