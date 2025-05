Milano per Gaber torna con cinque appuntamenti imperdibili

Dal 10 al 14 giugno 2025 torna una nuova edizione di Milano per Gaber. La rassegna, in scena al Piccolo Teatro Studio Melato e al Teatro Lirico Giorgio Gaber, propone cinque appuntamenti imperdibili nel segno del Signor G.

Milano per Gaber è una rassegna di spettacoli, con i quali la Fondazione Giorgio Gaber ripropone il vasto repertorio musicale e teatrale del Signor G. facendolo conoscere anche alle nuove generazioni. La manifestazione affianca alle proposte teatrali diversi incontri per raccontare al pubblico il lavoro di Gaber, la sua libertà di pensiero, il suo impegno civile e morale.

Quest’anno, il programma prevede l’incontro con Edoardo Prati; lo spettacolo Io quella volta lì avevo venticinque anni di Gaber e Luporini con Francesco Centorame; La visione di Gaber – Canzoni dell’appartenenza tra libertà e partecipazione, spettacolo firmato da Neri Marcorè con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori.

Ecco il programma di Milano per Gaber 2025

Martedì 10 giugno 20.30 @teatro Studio Melato (biglietti qui)

Incontro con Edoardo Prati

Conduce: Lorenzo Luporini

Giovane appassionato di studi classici, Edoardo Prati ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. In questo modo, ha reso accessibile a tutti temi e pensieri complessi attingendo al mondo della letteratura, della filosofia, della storia, dell’arte e della musica. Editorialista per La Repubblica, Edoardo Prati sarà in scena al Teatro Studio Melato raccontando la sua straordinaria attività e dialogando con Lorenzo Luporini (attore e nipote di Giorgio Gaber).

Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno 20.30 @teatro Studio Melato (biglietti qui)

Io quella volta lì avevo 25 anni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Con Francesco Centorame e al pianoforte Laura Baldassarre

È l’ultimo testo in prosa scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini alla fine degli anni ’90. Dopo un decennio interamente dedicato al Teatro Canzone, i due autori hanno voluto riprendere il loro “Teatro d’evocazione’” che negli anni Ottanta li aveva visti protagonisti della drammaturgia italiana. Il protagonista di questo monologo, sempre idealmente venticinquenne, vive dagli anni ‘40 a fine secolo e rievoca avvenimenti vissuti in prima persona nelle varie epoche.

Scorre così davanti ai nostri occhi una storia a capitoli che si arresta al 2000: ‘Bella Ciao’ (anni ‘40), ‘Garden Manila’ (anni ’50), ‘Attento al tram’ (anni ’60), ‘Il filosofo’ (anni ’70), ‘L’amico’ (anni ’80), ‘Il creativo’ (anni ’90). Si tratta di una riflessione – purtroppo l’ultima – di Giorgio Gaber e Sandro Luporini sul nostro Paese e sull’uomo nella sua dimensione individuale e collettiva. Il testo è interpretato dall’attore Francesco Centorame, accompagnato al piano dalla giovane musicista Laura Baldassarre.

Lo spettacolo “La visione di Gaber” va in scena in prima assoluta

Venerdì 13 giugno ore 20.30 @teatro Lirico Giorgio Gaber (biglietti qui)

La visione di Gaber – Canzoni dell’appartenenza tra libertà e partecipazione

di Neri Marcorè e Medit Orchestra diretta da Angelo Valori

Lo spettacolo ripropone il teatro canzone di Giorgio Gaber, alternando monologhi e brani musicali graffianti, ironici e sempre attuali, interpretati da Neri Marcorè. Da anni, l’attore esplora l’indimenticabile e ricco repertorio del Signor G. e di Sandro Luporini.

Il progetto è nato dall’incontro tra l’Associazione Culturale New Sounds & Beyond e la Fondazione Giorgio Gaber. L’obiettivo della New Sounds & Beyond e il progetto Medit Orchestra con la direzione Artistica di Angelo Valori è quello di rielaborare e proporre il repertorio della Canzone, intesa come alta forma di Cultura contemporanea, unendo strumenti della tradizione classica con i nuovi linguaggi e tecnologie.

La Medit Orchestra favorisce l’incontro tra i giovani musicisti del territorio abruzzese (circa il 65% dei musicisti è under 35 e il 70% donne) e i più importanti artisti a livello nazionale ed internazionale. Ha tenuto concerti in importanti Teatri e Festival italiani, collaborando con Dee Dee Bridgewater, Manhattan Transfer, Fabrizio Bosso, Avion Travel, Malika Ayane, Morgan, Sergio Cammariere.

Sabato 14 giugno 20.30 @teatro Studio Melato (biglietti qui)

L’illogica allegria – Dal Teatro Canzone alla stand up comedy

Lo spettacolo sarà dedicato alla stand up comedy e la sua relazione con il Teatro Canzone. Sul palco si alterneranno quattro comici selezionati da BeComedy, la più importante realtà di divulgazione dello stand up comedy in Italia. Verranno esplorate le affinità più evidenti fra i monologhi gaberiani e quelli degli stand up comedian contemporanei. Con la collaborazione artistica dalla Fondazione Gaber.

