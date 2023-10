“Mil Veces”, nel videoclip il bacio passionale tra Anitta e Damiano David dei Maneskin

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 20 ottobre, “Mil Veces” (Island Records / Universal Music Italia) è il nuovo singolo di Anitta e arriva dopo “A Favela Love Story“, che ha ottenuto un VMA 2023 come “Best Latin” per “Funk Rave“.

Nel brano Anitta canta “ci siamo passati mille volte”, raccontando di una relazione tanto problematica quanto passionale, che si fa fatica a chiudere.

“È una canzone incredibile! Mi piacciono le note pop del suo testo, che parla di un rapporto che non era destinato a durare, ma che continua a vivere alti e bassi. È pazzesco! È una dinamica di relazione che molte persone hanno già sperimentato. Credo che ‘Mil Veces’ possa essere ascoltata da molte persone”.

Anitta, il sound di “Mil Veces”

“Mil Veces” è un brano funk melodico, un sottogenere del funk di Rio de Janeiro caratterizzato da contenuti più lirici e romantici e da una produzione musicale più morbida e melodica, che ricorda i primi lavori di Anitta (“Meiga e Abusada” e “Eu Vou Ficar“).

Ed ecco che, per catturare appieno questa identità brasiliana, l’artista ha deciso di affidare la produzione del suo nuovo album “Funk Generation” a produttori brasiliani del calibro di DJ Gabriel do Borel, che ha lavorato anche alla composizione e alla produzione di “Mil Veces” – insieme a Marcio Arantes e JULiA LEWiS – e ha curato gli arrangiamenti di tutte le canzoni del progetto pubblicate fino ad ora.

Anitta, nel videoclip di “Mil Veces” Damiano David dei Måneskin

“Mil Veces” ha anche un videoclip che, per l’occasione, ha visto la partecipazione speciale di Damiano David dei Måneskin.

“Questo video è davvero sexy! Sexy, dinamico e con un’estetica bellissima”, ha dichiarato Anitta. Poi, ha aggiunto: “Lavorare con Damiano, che è affettuoso ed è diventato un vero amico, è stato incredibile. Mi è piaciuto molto il risultato finale e spero che piaccia a tutti”.

Diretto da Jackson Tisi, direttore della fotografia noto per le sue collaborazioni con Pharrell Williams, J Balvin e León Bridges, il videoclip ha già superato i 2 milioni di views su YouTube.