La stampa e Selvaggia Lucarelli trasformano il funerale di Michele Merlo in un evento politico

Venerdì 18 giugno alle ore 17 si sono svolti i funerali di Michele Merlo, cantautore, ex Mike Bird di Amici di Maria De Filippi, morto il 6 giugno a causa di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

I genitori del ragazzo, ancora scossi dall’accaduto e, al tempo stesso provati dall’attesa dei risultati dell’indagine che dovrà chiarire se ci sia stata omissione di soccorso, hanno voluto che la funzione avesse luogo allo Stadio del paese di origine del ragazzo, Rosà in provincia di Venezia, per permettere a quante più persone di partecipare.

MICHELE MERLO, le polemiche e il funerale

Alla funzione hanno partecipato anche Matteo Salvini con la compagna, Francesca Verdini, e Giorgia Meloni. Questo ha fatto in modo che il triste evento finisse sui giornali di tutto il paese più per la loro presenza che come elegia del ragazzo.

Del resto la stampa deve fare il proprio lavoro e la presenza di due figure di spicco della destra italiana è una notizia.

Un modo di fare notizia contestabile quanto le foto rubate di un gesto intimo e personale, la presenza di Emma, alla camera ardente il giorno prima. Ma la stampa deve sopravvivere, la gente cerca, vuole, questo tipo di notizie e il cerchio non sembra poter essere spezzato.

In ogni caso anche Selvaggia Lucarelli ha sottolineato la loro presenza con un tweet molto critico:

“La presenza di Salvini, fidanzata di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? Erano parenti? Amici? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella“.

Confessiamo che lo stesso pensiero in un primo momento lo abbiamo avuto anche noi in redazione ma, prima di qualsiasi commento, abbiamo cercato di capire il perché della presenza dei due politici.

Presto fatto, attraverso alcune ricerche si poteva risalire al fatto che la compagna di Salvini, Francesca Verdini, era un’amica stretta di Michele Merlo (visibilmente molto provata da quanto accaduto al ragazzo), ma non solo…

Anche i genitori del ragazzo, in particolare il padre Domenico Merlo, è vicino ai due esponenti politici in quanto scelto per guidare il circolo di Fratelli d’Italia di Rosà… quando diversi utenti di Twitter hanno spiegato questi particolari alla Lucarelli, la giornalista, penna che in molti apprezzano, noi compresi, per la sua attenta analisi di molti eventi di cronaca e per la volontà di esporsi in diverse battaglie, non ha fatto passi indietro e ha aggiunto al primo tweet queste parole:

“L’unica amica di famiglia era Francesca Verdini, mi dicono. Quindi appunto, politica e cartoline c’entravano ancora meno“.

Uno sbaglio, una polemica evitabile che ha contribuito ancor di più a spostare l’attenzione da quello che realmente stava accadendo… un funerale, l’ultimo saluto a Michele Merlo, un giovane artista 28enne scomparso troppo presto.

Qualcuno potrebbe rispondere che forse Salvini e Meloni non avrebbero dovuto presenziare perché era logico che l’attenzione dei media si sarebbe concentrata su di loro ma così non è… ci sono casi in cui non si può parlare o scrivere in base alle proprie simpatie politiche.

Umanamente ci troviamo di fronte a due persone che volevano dare l’ultimo rispettoso saluto al figlio di un amico, questo non c’è credo politico che possa contestarlo.

Speriamo che ora, notizie di cronaca legate all’esito delle indagini sulla morte del ragazzo, si possa parlare della musica lasciata da Michele.

Ci fa piacere ricordare che molti amici musicisti presenti alla funzione hanno voluto omaggiare Michele Merlo proprio con il suo grande amore, croce e delizia della sua esistenza, la musica. Alla fine della funzione, decine di palloncini hanno preso il volo nel cielo.