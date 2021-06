Michele Merlo parla il padre: “Dopo i no di X Factor e Sanremo soffriva di attacchi di panico”

Michele Merlo… dopo lo svolgimento del funerale quello che rimane è il dolore, il dolore di tante persone, degli amici ma, sopratutto dei genitori, Domenico e Katia, che hanno perso il loro unico figlio.

In questi giorni il padre del ragazzo ha voluto rilasciare alcune interviste per cercare di raccontare meglio quel figlio che sognava di vivere di musica, che sembrava avercela quasi fatta dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ma che, è finito per cadere in quel buco nero che si chiama ansia fino a soffrire di attacchi di panico e a sfiorare quel brutto mostro chiamato depressione di cui troppi si vergognano e che ti porta spesso a isolarti o a rimanere solo per scelta altrui.

Michele era un ragazzo molto sensibile e la sensibilità può essere un pregio quanto una maledizione a volte in quanto ti porta a soffrire in modo diverso, a somatizzare il bello e il brutto che ti circonda.

Michele Merlo, le parole del padre







Il cantautore aveva voluto portare allo scoperto questo malessere e infatti in un post Instagram di qualche mese fa pubblicò una sua foto dopo un attacco di panico cercando di descriverlo, invitando le persone che ne soffrono a non nascondersi, a non vergognarsene.

Domenico Merlo ha voluto raccontare in delle interviste (da Di più a Blogtivvù) il dolore del figlio ma anche ringraziare chi come Emma o Maria De Filippi (ma non sono le uniche) ha manifestato la propria vicinanza.

“Lui il nostro unico figlio e per me e mia moglie adesso non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda. Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie. Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: ‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. C’è stata una visita privata, lei gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”.

Il papà di Michele Merlo era consapevole del fatto che le difficoltà nel riuscire a farsi notare nel mondo della musica avevano portato il figlio a soffrire di crisi d’ansia e panico.

I no ricevuti da X Factor e Sanremo Giovani, avevano aumentato questo malessere…