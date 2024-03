Una copertina di Mauro Balletti per il nuovo album di Michele Bravi, “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”

Michele Bravi ha annunciato il suo nuovo album, un progetto da titolo molto suggestivo: “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi“.

Il cantautore è reduce dall’esperienza nel cast del film di Saverio Costanzo, “Finalmente l’alba”, presentato alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ora, dopo aver lanciato negli scorsi mesi i singoli “odio” e “per me sei importante”, è arrivato finalmente il momento per un nuovo disco.

Dopo un Ep e un album pubblicati post vittoria a X Factor, e un EP in inglese, la carriera di Michele ha trovato nuova linfa e una sua cifra stilistica con l’album “Anime di carta” a cui ha fatto seguito “La Geografia del buio“.

il nuovo disco in studio rappresenta l’apertura di un nuovo scenario nel percorso di ricerca musicale dell’artista, sempre all’insegna della mescolanza di letteratura e poesia con la musica.

“Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” uscirà per EMI Records/Universal Music Italia, il 12 aprile 2024.

Il disco – scritto tra Milano, Parigi, Londra e Amsterdam – è un viaggio tra le metafore attraverso la quale assorbiamo la concretezza e il tangibile. Un disco che celebra la natura melodica e scenica della vita interiore, della memoria e dell’immaginazione.

“Nelle canzoni l’immediatezza dell’esperienza si mescola all’astrazione. Nella musica ogni momento si riferisce ad altri momenti e li contiene. In stato cosciente, tratteniamo solo i ricordi che possono diventare arte“.

La traduzione visiva dell’album è affidata all’occhio di Mauro Balletti, uno degli artisti italiani tra i più innovativi e sofisticati, che ha realizzato la cover del disco. Il suo lavoro tra pittura e fotografia ha già sorpreso il grande pubblico con le cover più iconiche di Mina. E ancora a impreziosire l’immaginario artistico c’è anche l’universo immaginifico di Antonio Marras che arricchisce l’estetica complessiva realizzando le scenografie e affidando a Michele Bravi le sue creazioni sartoriali.

Ricordiamo che il cantautore tornerà live a maggio con due speciali anteprime a teatro, organizzate e prodotte da Vivo Concerti: il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 26 maggio all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma.