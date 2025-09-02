Mia Cara Mimì: al Nuovo Teatro Orione un concerto per celebrare Mia Martini e dare voce alle donne

Il prossimo 27 settembre 2025 al Nuovo Teatro Orione di Roma andrà in scena Mia Cara Mimì, un concerto-spettacolo che rende omaggio a Mia Martini, una delle voci più intense e amate della musica italiana.

Un’occasione per ascoltare buona musica unità alla solidarietà.

Mia Cara Mimì: un omaggio alle donne attraverso la voce di Mia Martini

A trent’anni dalla sua scomparsa, e a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 78° compleanno, Mia Cara Mimì si propone non solo come tributo musicale ma come un viaggio emotivo e necessario.

Un racconto in musica e parole che attraversa la vita e l’arte di Mimì per dare voce a tutte le donne: quelle che hanno conosciuto forza e dolore, talento e incomprensione, e quelle che ogni giorno combattono battaglie silenziose per ottenere riconoscimento, libertà e dignità.

Il progetto, prodotto da Never Seen Srl, vuole essere anche un gesto concreto di vicinanza a chi ha subìto un amore violento, trasformando l’arte in un ponte tra memoria e futuro.

Gli artisti sul palco

Sul palco del Nuovo Teatro Orione si alterneranno, in ordine alfabetico:

Martina Attili

Mirko Boemi e Anna Bonato Mab Studio

Baraonna

Daria Biancardi

Beatrice Bruschi

Martina Giovannini

Lady Manya

Nathalie

Luca Notari

Alice Paba

Brunella Platania

Claudia Portale

Giulio Todrani

i Phonema Gospel Singers

il coro Voices On Stage diretto da Antonella Cilenti.

La direzione musicale è affidata al Maestro Marco Bosco, che guiderà un ensemble di musicisti in un viaggio sonoro tra i brani più indimenticabili di Mia Martini.

Solidarietà e impegno civile

L’intero incasso della serata, al netto delle spese, sarà devoluto al Dipartimento Donna del Policlinico Gemelli di Roma, a sostegno di progetti di supporto psicologico per le donne vittime di violenza.

Un segnale forte: ricordare Mimì significa anche accendere i riflettori su chi ancora oggi lotta per essere ascoltata.

Info biglietti

I biglietti per Mia Cara Mimì (27 settembre, ore 21.00 – Nuovo Teatro Orione, Roma) sono disponibili su Vivaticket.