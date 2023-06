Merk & Kremont con Marracash e Tananai tirano fuori la vera hit dell’estate 2023

MERK & KREMONT Un altro mondo testo, significato e video del primo singolo in italiano del duo Multiplatino di Dj e Producer che scelgono il King of rap, Marracash, e il cantautore pop più apprezzato del momento, Tananai, per provare a conquistare l’estate 2023.

Il brano è fuori da giovedì 22 giugno e in rotazione radiofonica dal 23 dello stesso mese.

Quest’estate Merk & Kremont saranno protagonisti di un lunghissimo “Summer Tour”, organizzato da Mac Mac Agency, che li vedrà esibirsi nei più importanti festival e Dancefloor italiani. Di seguito il calendario con tutte le date del “Summer Tour 2023”:

24 giugno – Mulino Club – Borghetto di Borbera (AL)

27 giugno – The Ocean Race – Piazza della Vittoria – Genova

30 giugno – La Via Delle Spezie – Reggio Emilia

30 giugno – Chiringuito Club – Mantova

01 luglio – Celebrità- Trecate (NO)

07 luglio – La Suerte – Laigueglia (SV)

08 luglio – CJF Festival – Codogné (TV)

14 luglio – Alpàa Festival – Varallo Sesia – (VC)

15 luglio – Wonderlast Music Festival – Gubbio (PG)

16 luglio – A-Real – Teatro Sociale – Como

20 luglio – Samsara – Riccione (RN)

22 luglio – Pride Village Virgo – Padova

25 luglio – Pazuzu Beach Club – Corfù

27 luglio – Praja – Gallipoli (LE)

29 luglio – CoolBay – Lamezia Terme (CZ)

29 luglio – White Different Club – Corigliano Calabro (CS)

02 agosto – Montecchio Marittima – Montecchio Maggiore (VI)

03 agosto – Samsara – Riccione (RN)

04 agosto – Woodpecker – Cervia (RA)

05 agosto – Indiegeno Festival – Patti Marina (ME)

11 agosto – Maracaibo – Alghero (SS)

12 agosto – Juniper – Cannigione (SS)

14 agosto – Ambra Night – San Teodoro (SS)

15 agosto – Red Valley Festival – Olbia (SS)

16 agosto – Blu Beach – Porto Rotondo (SS)

18 agosto – Vega Discoteque – Taviano (LC)

19 agosto – Baja Village – Vasto (CH)

24 agosto – Praja – Gallipoli (LC)

MERK & KREMONT un altro mondo significato del brano

Come dicevamo in apertura Un Altro Mondo è la prima canzone in italiano di Merk & Kremont, una ballad elettronica e dirompente in cui le voci di Tananai e Marracash si rincorrono teletrasportandoci in un dance floor alla fine del mondo. Così lo raccontano i due artisti:

“Un Altro Mondo è il nostro primo brano in italiano, quindi non potevamo non coinvolgere due dei nostri artisti preferiti. Abbiamo ricreato le sonorità di un mondo rave e con l’aiuto di Marracash e Tananai abbiamo dipinto un immaginario distopico e romantico“.

Ed è proprio così un brano dance tutto da ballare, distopico e con una critica sociale nelle barre di Marracash, romantico e sognante dove canta Tananai.

Qui a seguire il visual video del brano.

MERK & KREMONT un altro mondo testo e audio

Eravamo in tre da Milano est

treno delle dieci e mezza verso sogni che

un umanità non ci basterà

mentre ballo incontro lei e mi fa:

“Se ti va di là c’è un altro mondo

che ci capirà, torniamo a casa un altro giorno”

la fine del mondo per me sei te, sei

la fine del mondo

e se ti va di là c’è la fine del mondo

La fine del mondo per me sei te, sei

la fine del mondo, in te ci affondo

la fine del mondo per sei te, sei

la fine del mondo, in te ci affondo

Le peggio cose che staserà farò, già lo so

saranno i migliori ricordi che avrò (uh-uh)

ci sta salendo, siamo al momento clou

non so più dove finisco io e cominci tu (ah)

Mentre stiamo volando mi chiedi:

“Si può andare più su di così?”

cerchi vita sugli altri pianeti

però non c’è molta anche qui

emozioni fredde, digitali, co-dipendenti, mai innamorati

troppo figli per essere padri

anche tu pensi piani malvagi?

siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara

tra intelligenza artificiale e stupidità umana

torniamo a casa, mañana, mañana

baby lascia chi ti lascia

smetti di cercare un senso, salpa

assieme a me verso un altro universo

guarda la fine del mondo, ho pagato il biglietto

La fine del mondo per me sei te, sei

la fine del mondo, in te ci affondo

la fine del mondo per sei te, sei

la fine del mondo, in te ci affondo

E se ti va di là c’è un altro mondo

che ci capirà, torniamo a casa un altro giorno

Sei fine del mondo, in te ci affondo, sei

sei fine del mondo, in te ci affondo, sei

fine del mondo

e se ti va di là c’è la fine del mondo