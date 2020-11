Dopo essere stato parte del duo Fratelli Quintale e dopo il buon riscontro dei brani Isola, Campari e Contessa, ecco il nuovo singolo di Merio RCM (etichetta Hokuto Empire, distribuzione Sony Music).

Il brano dimostra ancora una volta la riconoscibilità dell’approccio di Merio, nonostante la sua spiccata volontà di sperimentare. In RCM l’artista è fedele alle sonorità urban pop dall’atmosfera notturna, anche se in questo caso si notano influenze elettroniche e funky.

La produzione del singolo è di Kevin Miho, Markino e sedd.

Si tratta di un sensuale racconto dell’attrazione magnetica tra l’artista e una donna spagnola, di origini gitane, con cui lui parla senza aprire bocca. Una connessione profonda e istintiva che porta entrambi a cercarsi e desiderarsi.

MERIO RCM – IL TESTO

Testo: M. Miceli, M. Stanga

Musica: K. Miho, G. Guiducci, A. Manzo, M. Stanga, U. Valsechini

Edizioni: Mamely

Ci sono cascato di nuovo sì

Guapita spagnola nel mio whatsapp

Mezza gitana non parla fa

Quegli occhi scuri stan bene coi miei

Restiamo nel letto tutto il weekend

Ti ho conosciuta era venerdì

Ti ho riportata a casa lunedì

Mi hai fatto dimenticare di tutto

Anche di quella stronza

Ci parliamo senza aprire bocca

Il tuo amichetto mi vuol far la posta

Vorrei rubarti legarti alla porta

Resta con me finché il sole non c’è

Tu riesci a leggermi in 03

Sto contando i minuti che mi separan da te

Dove sei?

Cosa fai?

Dove sei?

Torna qui

Ti prego non mi guardar così

Divento un pollo poi vado in tilt

Restiamo nel letto tra pizza e weed

Il telefono suona lo lascio lì

Si fottano

Lo lascio lì

Quando sei qui è come se volassi

Insieme a te sparirei come Craxy

Mi guardi mi dici s’è fatto tardi

E cado in un dirupo

Ci parliamo senza aprire bocca

Il tuo amichetto mi vuol far la posta

Vorrei rubarti legarti alla porta

Resta con me finché il sole non c’è

Tu riesci a leggermi in 03

Sto contando i minuti che mi separan da te

Dove sei? dove sei?

Cosa fai? cosa fai?

Dove sei? dove sei?

Cosa fai? cosa fai?