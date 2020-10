Melancholia, la band che sta già conquistando il pubblico di X Factor 2020

Prosegue l’edizione 2020 di X Factor con le ultime scelte dei giudici prima dell’inizio dei live. I Melancholia sono una band che ha conquistato il pubblico e la giuria fin dalla prima esibizione e si preparano ora ad affrontare la fase calda del talent.

I Melancholia sono un trio di ragazzi perugini composto dalla frontwoman Benedetta Alessi e dai musicisti Filippo e Fabio.

Il nome d’arte deriva dal film del 2011 diretto dal regista Lars Von Trier e presentato al Festival del Cinema di Cannes. Il progetto è nato da un episodio di depressione di cui ha sofferto lo stesso regista danese.

Musicalmente si contraddistinguono per un approccio originale in cui si possono ascoltare riferimenti al cantautorato italiano mescolati con un sound che ricorda gli anni ’80, grazie a un sapiente utilizzo dell’elettronica. Sfumature artistiche che denotano una curiosità musicale che non ha lasciato indifferenti i giudici.

“Tu usi la voce per dire delle cose, che sarebbe il motivo principale per cui cantare. Però quello che mi colpisce di voi è l’unicità, in qualche modo.”

Queste le parole di Manuel Agnelli pronunciate dopo la prima esibizione.

MELANCHOLIA A X FACTOR 2020

I tre ragazzi fanno musica insieme da 5 anni e prima di entrare a far parte del cast del talent di Sky hanno partecipato a numerosi concorsi musicali, facendosi notare proprio per l’originalità.

Durante X Factor 2020 i Melancholia hanno proposto due brani inediti, Leon e Alone, ma anche la cover di Look at Me di XXXTentacion.

Un percorso musicale interessante, anche se per ora al di fuori delle logiche mainstream. Non ci resta che attendere per vedere come affronteranno le prossime fasi del talent di Sky.