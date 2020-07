Si svolgerà a Faenza (Ravenna) il 2, 3 e 4 ottobre il MEI 2020, la la più importante rassegna della musica indipendente italiana che quest’anno celebra 25 anni.

I primi nomi degli artisti premiati sono Piero Pelù, Tosca, Gianni Maroccolo e Omar Pedrini.

Piero Pelù riceverà il Premio Per I 40 Anni Di Carriera, per aver portato il rock alternative italiano ai vertici delle classifiche.

A Tosca sarà assegnato il Premio Nilla Pizzi Dei Giornalisti Romagnoli come miglior artista in gara al 70^ Festival di Sanremo.

Gianni Maroccolo è stato insignito del Premio Per I 40 Anni Di Carriera per la ricerca, lo spirito innovativo e la voglia di sperimentare con il rock, mentre a Omar Pedrini riceverà una targa per i 25 dell’album 2020 Speedball dei Timoria.

Fra gli artisti presenti anche il cantautore Toz Antonio Piretti, che festeggerà la chiusura del suo Tour Europeo In Bici Not only a currency. Oltre 6mila chilometri attraverso 16 Paesi dell’Unione Europea.

MEI 2020 – IL PROGRAMMA

L’edizione MEI 2020 sarà dedicata al cantante Giuseppe “TITTA” Tittarelli, definito “il più indipendente degli indipendenti”, scomparso a luglio di quest’anno.

Ecco il programma provvisorio del MEI 2020, il Meeting Etichette Indipendenti.

Sabato 3 ottobre

Piero Pelù – Premio per i 40 anni di carriera

Tosca – Premio Nilla Pizzi come miglior artista in gara al 70^ Festival di Sanremo

Domenica 4 ottobre

Gianni Maroccolo – Premio per i 40 anni di carriera

Omar Pedrini – Targa per i 25 anni di 2020 Speedball, quinto album dei Timoria.

Il cantautore si esibirà dal vivo e presenterà il libro di cui ha curato la prefazione L’Osteria Del Palco. Storie gastromusicali di musicisti on the road (Polaris Editore) insieme all’autrice Francesca Amodio.

Toz Antonio Piretti – esibizione dal vivo

Venerdì 2 Ottobre, in Piazza del Popolo, è in programma il concerto Buon Compleanno Castellina, un omaggio al Maestro Castellina per il centenario della sua nascita.

L’Orchestra Castellina-Pasi, l’unica orchestra da ballo italiana ad aver conquistato due dischi d’oro, presenterà al pubblico i successi di ieri e di oggi.

Sabato 3 ottobre, al Teatro Masini, si terrà la 4a edizione del Premio Dei Premi, contest ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus in cui si confrontano i vincitori dei concorsi intitolati a storici artisti scomparsi.

Lo stesso giorno si terrà la finale del contest Arrangiami! 100 Anni Per Il Futuro organizzato dal MEI con il Gruppo Editoriale Bixio, che vedrà esibirsi i 3 artisti più votati fra gli 8 semifinalisti che saranno annunciati il 15 settembre a Roma, nel corso dell’evento Face2Face.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre presso il Palazzo delle Esposizioni di Faenza si terrà la 2^ Fiera Del Disco Di Faenza, organizzata da Music Day Roma e MEI.

Si svolgerà anche il Forum Del Giornalismo Musicale, ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus. Si tratta di due giornate di incontri, assemblee e seminari che ogni anno chiamano a raccolta decine di giornalisti del settore.

In questo contesto sabato 3 ottobre ci sarà l’8a edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale dedicato al giornalismo musicale sul web, ideato e organizzato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione di Giordano Sangiorgi. Come da tradizione saranno premiati il Miglior sito collettivo e il Miglior blog personale di informazione musicale e culturale del 2020, mentre il Premio speciale – Targa Mei Musicletter quest’anno andrà al Miglior distributore discografico.

Verrà poi consegnato il PIVI 2020, Premio Italiano Videoclip Indipendente, che premierà il miglior videoclip indipendente dell’anno.

Durante questa edizione sarà inoltre assegnato il Premio Speciale #FattoeVistoinCasa alla migliore opera video realizzata durante il lockdown. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio.

Prorogate fino al 30 agosto le iscrizioni a MEI Superstage, il contest gratuito rivolto agli emergenti under 30 con in palio l’esibizione sul palco del MEI 2020. Il concorso è realizzato in collaborazione con AudioCoop (Coordinamento Etichette Discografiche Indipendenti), AIA (Associazione Artisti Indipendenti) e Rete dei Festival (network nazionale dei contest).

Il MEI quest’anno non sarà solo protagonista nelle piazze di Faenza, ma anche sul web: ExtraMeiWeb è il nuovo format creato per poter raggiungere tutti i fan della manifestazione anche in questo periodo di distanziamento. Sui canali social del MEI e sul sito, saranno infatti disponibili contenuti esclusivi.

Foto di ktphotography da Pixabay