Meganoidi in "Sulla vetta" cantano il luogo ideale per comprendere ciò che conta davvero

Il brano sarà l’inedito del docufilm/live Meganoidi On The Rocks.

Meganoidi nuovo singolo Sulla vetta
I Meganoidi lanciano il loro nuovo singolo Sulla vetta, disponibile dal 16 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

La band conferma il proprio percorso coerente e indipendente, riaffermando una visione artistica che mette al centro l’esperienza, l’emozione e il rapporto autentico con il pubblico.

“Sulla Vetta sarà l’inedito del docufilm/live Meganoidi On The Rocks che uscirà sulle piattaforme on demand il 27 marzo 2026 e avrà lo scopo di accompagnare nel nostro mondo noi e chi ci segue ormai da quasi tre decenni, un mondo fatto di autodeterminazione artistica, autoproduzione e, soprattutto, di un grande affetto e rispetto per chi ci sostiene”

Così la band presenta il brano che racconta il cammino di tutti noi, sospeso tra equilibrio e contraddizione, utilizzando gli elementi naturali come metafora della ricerca di sé e della consapevolezza.

Meganoidi – Sulla vetta

La vetta non è un traguardo definitivo, ma un punto di ascolto: un luogo simbolico in cui il silenzio diventa fondamentale per comprendere ciò che conta davvero.

Il brano è stato registrato in presa diretta durante il live del docufilm Meganoidi On The Rocks, a porte chiuse e immersi nella natura. La performance si è svolta su un prato, con sullo sfondo le Dolomiti del Brenta, senza mediazioni artificiali. Una scelta fortemente voluta dalla band per restituire autenticità al suono e al messaggio. Il tutto in un periodo storico in cui la perfezione tecnica e l’eccesso di post-produzione rischiano di oscurare l’emozione e la verità della musica suonata.

