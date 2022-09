Medy: il singolo CARTIER #1 parla di una “strada che non ha regole”

Si intitola Cartier #1 il nuovo singolo del giovane rapper italo-marocchino Medy pubblicato sotto etichetta Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Il pezzo disponibile da oggi (9 settembre) su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store, riporta l’ascoltatore all’interno della sua vita, gli fa percorrere i suoi passi attraverso le liriche, gli sbagli che ha commesso, i sensi di colpa che si porta dietro.

Parlando del significato di questo suo nuovo brano, Medy ha dichiarato:

“I versi, in apparenza i vocali di un amico, sono scambi inconsapevoli avvenuti prima di un blitz che ha portato alla detenzione di un ragazzo. La strada, prima fedele compagna e poi quasi nemica, rimane sempre dentro chi l’ha vissuta, l’ha calpestata e da essa è stato calpestato, attirato da speranze di vita migliore, dalla ricerca di possibilità che la vita difficilmente da a tutti.” Qui sotto potete recuperare audio e testo di Cartier #di Medy.

Medy Cartier #1 testo e audio

Io sono qua adesso…sotto al pilastro, qua

Non c’è un cazzo da fare, sta iniziando a piovere

Stavo andando verso casa

Tu che fai?

Check

Fratello, a te e alla tua famiglia, frà

Fai buon appetito frà

Ci sentiam fra poco, vengo a trovarti fra poco

Cartier

Free Munir, Salah, Yayah, Eniño, Marras, Cartier

Rita, Marwen, Manuel, Mimmo

Check, Cartier

Davaj, davaj, come un russo, davaj

La mia vita l’ho divisa I Cry

loco, poche scelte

O sei uomo oppure si perde

Davaj, davaj, come un russo, davaj

La mia vita l’ho divisa a

loco, poche scelte

O sei uomo oppure si perde

Piccolo arrabbiato, cazzate da piccolino

Sono incazzato come un congolese albino

Dio mi ha perdonato ma sa cos’ho fatto prima

Baciavo mia madre prima di fare rapine

Conosco gli imboschi chiusure con i post-it, giro sempre stessi posti

Una vodka in testa ti fa perdere i sensi

Mio fratello è dentro ma giuro non a pezzi

Davaj, davaj, come un russo, davaj

La mia vita l’ho divisa I cry

dommage, dommage loco, poche scelte

O sei uomo oppure si perde

Davaj, davaj, come un russo, davaj

La mia vita l’ho divisa a crai

dommage dommage loco, poche scelte

O sei uomo oppure si perde

Davaj, davaj, come un russo, davaj

La mia vita l’ho divisa a cry

dommage dommage loco, poche scelte

O sei uomo oppure si perde

Ascolta bene, vengo da San Donato

Faccio una foto con due italiani e mi sento realizzato

Scrivo male in italiano ma il contratto parla lingue

Non so se mio padre è una famiglia ma vabbè comunque

Tre pezzi d’amore, tu pensi che sono amorevole

La strada non ha amici, la strada non ha regole

Ti giuro su mia madre che poteva nevicare

Che mio fratello si alzava, mi portava poi a firmare

Davaj, davaj, come un russo, davaj

La mia vita l’ho divisa I cry

dommage dommage loco, poche scelte

O sei uomo oppure si perde

Davaj, davaj, come un russo, davaj

La mia vita l’ho divisa I cry

dommage dommage loco, poche scelte

O sei uomo oppure si perde

Davaj, davaj, come un russo, davaj

La mia vita l’ho divisa I cry

dommage dommagen loco, poche scelte

O sei uomo oppure si perde