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Meduza e Khalid insieme in Weekend: il trio milanese incontra il pop R&B americano

L'elettronica del trio milanese incontra la voce del cantante statunitense in un brano pensato per palchi e dancefloor.

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I Meduza con Khalid nella foto promozionale del singolo Weekend
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Esce oggi, venerdì 17 luglio 2026, Weekend, il nuovo singolo dei Meduza con la voce di Khalid, pubblicato da Island Records / The Cross Records. Il trio milanese di producer e DJ mette il proprio sound elettronico al servizio di una delle voci più riconoscibili del pop R&B contemporaneo, in una collaborazione anticipata nei giorni scorsi da un video girato in studio durante le registrazioni.

Formati da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, i Meduza si sono imposti sulla scena dance internazionale a partire dal 2019 con Piece of Your Heart, a cui sono seguiti brani come Lose Control, Paradise e Tell It to My Heart. Il gruppo, nominato ai Grammy, è ormai una presenza fissa dei grandi festival e dei club di tutto il mondo, con miliardi di ascolti alle spalle.

Al loro fianco, questa volta, c’è Khalid, all’anagrafe Khalid Robinson. Attivo dal 2015, il cantautore statunitense ha raggiunto il successo con brani come Location, Young Dumb & Broke e Talk, e nel corso della carriera ha collaborato con artisti del calibro di Billie Eilish, Ed Sheeran, Alicia Keys e Calvin Harris. La sua voce, calda e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, è uno degli elementi che ne hanno definito lo stile.

La copertina del singolo Weekend di Meduza e Khalid

Con Weekend i due mondi si incontrano su un terreno comune: quello di un brano pensato tanto per i grandi palchi quanto per la pista da ballo, nel solco delle collaborazioni internazionali che hanno accompagnato la crescita dei Meduza negli ultimi anni.

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