Mazzariello, nel nuovo singolo “Blindati” uno sguardo critico sulla realtà di provincia

Mazzariello, “Blindati“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 12 gennaio, “Blindati” (Futura Dischi / Epic Records Italy) è il nuovo singolo di Mazzariello, il primo dall’inizio della collaborazione con Epic Records Italy.

MAZZARIELLO, “BLINDAti”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Se c’è una cosa di cui “Blindati” non parla è la noia. E anche di come risolverla. Eppure, secondo Mazzariello, la noia è l’unica via per acquisire una maggiore consapevolezza di sé.

“Nel brano non si parla di noia, ma degli sguardi annoiati di periferia, dei ragazzi che stanno crescendo. Avere gli ‘sguardi blindati’ sempre sulle stesse cose e sulla stessa realtà. Di abitare e di essere abitati dalla provincia. Di cantare insieme, nonostante tutto, nonostante la gravità. Avere, bene o male, ‘tutto’ e chiedersi ‘cos’è che mi manca?’. Insomma, se c’è una cosa di cui parla ‘Blindati’, è la crescita che può portare uno sguardo annoiato sulle cose”.

Il brano racconta infatti di un ragazzo e del suo sguardo critico sulla realtà di provincia, che ha poco o niente da offrire, se non i presupposti per la noia. Ed ecco che, in poco più di due minuti, Mazzariello riesce a sintetizzare il vuoto interiore di tutti coloro a cui non manca apparentemente niente, ma che avvertono nel loro intimo un senso di insoddisfazione dovuto all’ambiente che li circonda.

MAZZARIELLO, “BLINDAti”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Blindati” sarà disponibile a partire da venerdì 12 gennaio.

Foto di copertina a cura di Federica Cerabino