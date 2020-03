Il rapper ticinese Maxi B ha sempre dimostrato una certa sensibilità nei confronti della realtà. Anche questa volta non è rimasto indifferente a una situazione che sta sconvolgendo la nostra quotidianità. L’artista ha, infatti, reso disponibile il brano Andrà Tutto Bene.

Dopo 15 giorni di isolamento volontario, le rime sono uscite d’impulso, di getto, come se non potessero più restare sopite e nascoste solo nei pensieri e nelle riflessioni personali. Le difficile di vivere lontano dai propri cari, gli amici, il proprio figlio. Le cose che prima si davano per scontate ora mancano come l’aria.

Così è nato Andrà Tutto Bene, brano passionale e commovente, in cui l’artista si mette a nudo senza retorica. Un inno alla speranza.

Il brano è stato confezionato dallo stesso Maxi B in casa, senza spostarsi di un centimetro dal proprio domicilio. La base è stata composta dal giovane produttore ticinese Davide Fontana a casa propria.

La cover del singolo porta la firma del fotografo Johnny “thedreamcatcher.ch” Ferrari. Il mixaggio e il master sono stati curati da Luca Ventura di Radio3i nel proprio home studio. Dimostrazione che anche in quarantena, la musica, unisce e abbatte tutte le barriere.

Tutti i proventi del brano verranno devoluti all’Ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo e all’Ospedale del Canton Ticino per l’acquisto di mascherine.

MAXI B ANDRÀ TUTTO BENE – IL TESTO

Edizioni LionMusic / Interbeat

Ciao Papi, una domanda: ma… sono già arrivati quei Lego? Non vedo l’ora di vederli.

Ciao… ciao ciao.

Ti scrivo da una stanza con vista sul cuore… dal cuore

Scrivo mentre sono in auto quarantena

Chiuso in casa con il cuore sopra un altalena

Su e giù sono preda

Di un virus che… porta la corona ma non è il re… Vinceremo noi rega

Ho già pulito 1000 volte casa, a caso

E se la tele resta accesa… è una difesa non farci caso

Io metto insieme le notizie come un pazzo, come un puzzle

E mi mancano gli abbracci, io che non li chiedo mai

E mi mancano gli amici, io che non li chiamo mai

È proprio vero che capiamo quello che perdiamo sempre quando è tardi ormai

E mi manca il mio bambino, il mio futuro, vive lontano, il suo profumo

Poi lo chiamo e tengo duro

Lui mi dice che gli manco io gli dico che lo amo poi appendo e piango di sicuro

Ho pensieri così stupidi… quanto tempo ho perso dietro a cose inutili

Ma quando tutto finirà… per alcuni tutto cambierà

Guardarsi dentro è già… un’altra possibilità

E se in questa canzone ci ho spremuto il cuore… non parlerò degli egoisti parlerò d’amore

Restiamo uniti per favore!

Oggi come ieri

Medici infermieri poliziotti pompieri

Volontari volentieri

Il mio grazie a chi si cura degli anziani siete eroi veri

Tutti voi tutti noi resteremo in piedi

Giuro! Non vedo l’ora di tornare in radio

E regalare un sorriso a qualcuno

Perché quando tutti insieme diventiamo uno!

Non ci batte nessuno… andrà tutto bene.

Andrà tutto bene… Andrà tutto bene.

Ciao Papi… anch’io ti voglio bene.