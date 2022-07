Max Pezzali a fine anno in tour nei palasport e poi? Sanremo con Reunion 883 (o senza)?

Max Pezzali Tour 2022 – 2023… Tornano gli 883? Reunion per Paola & Chiara? Max Pezzali o gli 883 sul palco del Festival di Sanremo?

Diciamocelo, i due concerti di Max Pezzali allo Stadio San Siro del 15 (qui il nostro racconto del live) e 16 luglio, non solo hanno portato oltre 120.000 paganti a cantare le canzoni di 30 anni di carriera di Max, ma hanno creato tanti futuri possibili.

Partiamo dalla prima certezza…

Max Pezzali Live 2022 – 2023

Dopo la prima data a San Siro è stato annunciato il tour di Palasport con cui Max Pezzali, con “solo Hits”, come recita lo slogan, festeggerà 30 anni di carriera.

Sembra diventata un’abitudine, vedi anche Alessandra Amoroso qualche giorno fa, quelli di annunciare, una volta portata a casa la mega data (e il pubblico pagante) dello stadio, quella di annunciare un tour nei palazzetti. Queste le date annunciate del Max30 nei palasport #hitsonly:

29 novembre 2022 Mediolanum Forum – Milano

08 dicembre 2022 Palazzo dello Sport – Roma

20 marzo 2023 Pala Alpitour – Torino

23 marzo 2023 Brixia Forum – Brescia

29 marzo 2023 Unipol Arena – Bologna

31 marzo 2023 Mandela Forum – Firenze

7 aprile 2023 Eboli – Palasele

Come si può vedere Max farà un bel ponte lungo di vacanze natalizie… dopo infatti i concerti di Roma e Milano il tour riprenderà con le cinque restanti date dopo il 20… marzo 2023.

Festival di Sanremo 2023

Ora sembra quasi scontato pensare che essendoci di mezzo un mese per prepararsi e poi il Festival di Sanremo, Amadeus potrebbe aver puntato Max o addirittura Max con Mauro Repetto, quindi gli 883, per il ritorno sul palco dell’Ariston.

Certo si potrebbe anche pensare ad un’ospitata ma, come dichiarato da Amadeus, e dimostrato sul campo, Sanremo è cambiato e oggi andare in gara per i big, missione impossibile un tempo, porta molti più vantaggi agli artisti.

E quindi, rassicurato dall’amico Amadeus, Max Pezzali, che ha sempre confessato di non amare molto il palco del Festival di Sanremo dove ha gareggiato per due volte, nel 1995 con Senza averti qui (8° classificato) e nel 2011 con Il mio secondo tempo (eliminato nella seconda), Pezzali potrebbe anche decidere di tornare in gara per rilanciare una carriera che, se nel live non ha mai avuto segni di cedimento, discograficamente fatica da diverso tempo.

Tra l’altro i concerti a San Siro hanno visto anche la Reunion di Paola & Chiara ed ora il pubblico sogna di rivederle insieme su quel palco che 25 anni fa le vide vincere tra i giovani. Magari seguito da un disco di inediti o, da un album con collaborazioni e duetti sulle loro hit più note e non solo.