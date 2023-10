Max Pezzali presenta in esclusiva al Lucca Comics & Games 2023 il suo nuovo comic book

Max Pezzali torna al mondo del fumetto, immaginario da sempre vicino a lui e parte integrante del suo percorso fin dagli esordi sulla scena musicale, con un comic book, che presenterà in esclusiva al Lucca Comics & Games 2023, il festival dedicato alla cultura pop più importante d’Europa, che si terrà dal 1° al 5 novembre.

Per dare vita al progetto, la cui produzione è stata affidata al Lucca Comics & Games, Max ha voluto al suo fianco figure professionali d’eccezione con cui ha già collaborato durante la sua trentennale carriera.

Ed ecco che il comic book è stato illustrato e sceneggiato dal celebre fumettista Roberto Recchioni, mentre le grafiche sono state curate da Sergio Pappalettera – storico collaboratore di Max Pezzali, autore delle copertine degli album “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno” e “Nord Sud Ovest Est“, nonché art director della data evento, “Circo Max”, tenutasi lo scorso 2 settembre al Circo Massimo di Roma.

A Lucca, durante i giorni del festival, il comic book sarà disponibile per l’acquisto in tre diverse versioni a tiratura limitata con copertina regular, variant e white. Di quest’ultima, in particolare, saranno disponibili solo 250 copie autografate da Max Pezzali e disegnate da Roberto Recchioni in diretta al Lucca Comics & Games.

Max Pezzali: il comic book e le date del tour “Max Forever (Hits Only)”

Il comic book svelerà il tema caratterizzante della prima stagione del nuovo tour negli stadi di Max Pezzali (prodotto da Vivo Concerti), che prenderà poi vita e tridimensionalità nelle sei date live previste nel 2024, a cui faranno seguito – prossimamente – altri capitoli, rinnovando di volta in volta temi, raffigurazioni e personaggi.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Max Forever (Hits Only) Tour:

Domenica 9 giugno 2024 | Trieste – Stadio Nereo Rocco (Data Zero)

– Stadio Nereo Rocco (Data Zero) Mercoledì 19 giugno 2024 | Torino – Stadio Olimpico

– Stadio Olimpico Domenica 23 giugno 2024 | Bologna – Stadio Dall’Ara (Nuova Data)

– Stadio Dall’Ara (Nuova Data) Giovedì 27 giugno 2024 | Roma – Stadio Olimpico

– Stadio Olimpico Lunedì 01 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

– Stadio San Siro Martedì 02 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

I biglietti per la nuova data di Bologna sono già disponibili online, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 12.00 di martedì 3 ottobre.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

