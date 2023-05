Max Pezzali svela gli ospiti, alcuni inaspettati, del suo Circo Max, il concerto evento al Circo Massimo di Roma

Max Pezzali Circo Max scaletta ricca di ospiti per l’unico evento dell’estate dell’artista.

Come ormai noto da mesi Max Pezzali, reduce dalla chiusura del tour nel Palasport Max 30 solo hits, una serie di live con diversi sold out in calendario con cui il cantautore ha festeggiato 30 anni di carriera, terrà nel 2023 un ultimo concerto: il 2 settembre al Circo Massimo di Roma andrà in scena il Circo Max.

Per questa sua prima volta nel tempio della musica di Roma, uno show prodotto e organizzato da Vivo Concerti, l’artista ha voluto sul palco molti ospiti e, in una conferenza stampa tenutasi proprio a Roma, ne ha svelati alcuni.

Max Pezzali Circo max scaletta con tanti ospiti inaspettati

L’art direction dell’evento, dai visual onstage al concept della locandina e delle altre grafiche, è firmata da Sergio Pappalettera, artista molto stimato dagli artisti italiani che si è occupato di copertine e grafiche di dischi iconici per grandi nomi, comprese quelle dei primi album degli 883.

Il monumentale show del Circo Massimo vedrà anche un Dj set tutto da ballare con il Deejay Time di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

