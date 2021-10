Max Elli dialoga con se stesso nel nuovo singolo “L’equilibrio delle cose”

L’equilibrio delle cose è il nuovo singolo di Max Elli, in rotazione radiofonica e negli store digital dal 1° ottobre 2021. Il brano segue alla pubblicazione – l’estate scorsa – de Le montagne, nel cui videoclip l’artista ha raccontato l’amore per la musica.

Max Elli è cantante, chitarrista e autore per alcuni tra i più noti artisti del panorama musicale italiano. Ha collaborato con Nek, Cesare Cremonini, Jovanotti, Gue Pequeno, Chiara Galiazzo, Mahmood, Tommaso Paradiso e Jack Jaselli. Ha prodotto la title track del film L’Estate Addosso di Muccino, scritta e interpretata da Jovanotti e Jack Jaselli; nonché la colonna sonora di Braccialetti Rossi 1 e 2 per la Rai. Come cantautore, ha pubblicato nel 2018 l’album Get The Love You Want; e a dicembre 2020 il singolo Vivere o Morire.

Adesso, Max Elli torna con un nuovo brano dal carattere intimistico. L’equilibrio delle cose (Greylight Records) è una sorta di dialogo dell’artista con se stesso. Il testo è un continuo botta e risposta su quanto molto spesso si cerchi l’equilibrio nella vita. In questo tentativo, il riferimento al passato è sempre presente come monito per non rifare gli stessi errori.

A proposito del brano, Max Elli spiega: “Sono sempre stato un po’ maniaco del controllo. Analizzo e cerco di prevenire i problemi, ma questo a volte fa sì che non riesca a godermi le cose a pieno. Ma, se al posto di cercare l’equilibrio perfetto per non cadere, ci si lasciasse andare e si imparasse a volare?“.

Musicalmente, L’equilibrio delle cose è un mix sonoro dalle atmosfere anni ’80. Il pezzo è il risultato dell’incontro tra synth analogici e intrecci di chitarre. Il sound e il ritmo del brano, grazie anche alle parole del ritornello, fanno sì che la canzone resti in testa.

Per conoscere meglio Max Elli, potete visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.