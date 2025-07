Max Dedo lancia un disco multiculturale: in “Almas du Munnu” ospita 8 voci dal mondo

Max Dedo, compositore, polistrumentista e volto di spicco della scena musicale italiana, torna con un nuovo album dal respiro internazionale: Almas du Munnu. Il disco è disponibile in digitale per Astralmusic (Publishing: Borgatti Edizioni Musicali / Jois Edizioni Musicali).

Siciliano di origine, diplomato in trombone al Conservatorio “Corelli” di Messina e alla Scuola di Musica di Fiesole, Max Dedo vanta una carriera eclettica che lo ha portato a collaborare con nomi del calibro di Max Gazzè, Elio e le Storie Tese, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Fabrizio Moro e molti altri. Ha inciso quattro album da solista e partecipato a oltre 130 dischi come session man.

Membro dell’Orchestra RAI, è salito sul palco del Festival di Sanremo e ha lavorato al fianco di artisti internazionali come Sting, Michael Bublé, James Taylor, George Benson e Rod Stewart. La sua versatilità lo ha portato anche nel mondo della musica classica con maestri del calibro di Riccardo Muti e Carlo Maria Giulini.

Attivo anche come autore per programmi radiofonici su Rai Radio 1, Dedo ha firmato le musiche di “Un giorno da renna”, “Un giorno da gambero” e “Il Mangiadischi”.

Un album che unisce dialetto siciliano e lingue del mondo

Almas du Munnu è un progetto che va oltre la musica: un viaggio sonoro che parte dal dialetto siciliano e si apre a lingue e culture diverse, in un intreccio di suoni e identità. Ogni brano è un incontro, un dialogo musicale tra Max Dedo e artisti provenienti da vari angoli del mondo, ognuno dei quali canta nella propria lingua madre.

Il disco si muove tra tradizione e innovazione, toccando una molteplicità di generi musicali senza mai perdere coerenza artistica. Un vero e proprio manifesto di integrazione culturale che invita a resistere all’omologazione e a celebrare la ricchezza delle diversità.

Gli ospiti internazionali di “Almas du Munnu”

Tra gli artisti ospiti troviamo:

Alfonso De Vilallonga (Spagna)

(Spagna) Celestino Esquerre (Santo Domingo)

(Santo Domingo) Didem Ezgi Kurt (Turchia)

(Turchia) Mariel Danieli (Argentina)

(Argentina) Marina Ribeiro (Brasile)

(Brasile) Devin Robinson (USA)

(USA) Horacio “El Negro” Hernandez (Cuba)

(Cuba) Simona Sciacca (Italia)

Ogni featuring è pensato per valorizzare le singole identità artistiche, in un confronto tra culture che si traduce in brani fortemente evocativi e mai scontati.

Tracklist

1. Toda la Noche feat. Celestino Esquerre

2. Almas du Munnu feat. Alfonso De Vilallonga

3. Amici Mei feat. Didem Ezgi Kurt

4. Tantu feat. Mariel Danieli

5. Rumba Siciliana feat. Simona Sciacca

6. Luna de Amor feat. Alfonso De Vilallonga

7. Modinha feat. Marina Ribeiro

8. Sulu Attimi feat. Devin Robinson