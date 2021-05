Mauro Di Maggio è tornato con una “Seconda Vita”

Mauro Di Maggio ha lanciato il nuovo singolo Seconda vita (Maqueta Records) dal 7 maggio in rotazione radiofonica.

Il brano sarà nella colonna sonora del film Due inquiline di troppo del duo comico Nunzio e Paolo in uscita a breve.

Nel cast anche Enrica Guidi, Carlotta Rondana, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Emanuela Damasio, Carla Carfagna e il famoso barzellettiere Geppo.

Il nuovo singolo di Mauro Di Maggio è un desiderio di poter vivere, gioire e soprattutto ricominciare ogni volta che si vuole.

Una vita non basta per leggere ogni libro, per vivere ogni film che si è amato, non basta per baciare tutti gli amori possibili, non basta per comprare tutto il comprabile.

Mauro Di Maggio presenta così il nuovo singolo:

“‘Seconda Vita’ è una canzone che ho composto qualche anno fa, volevo scrivere una musica allegra, leggera, un po’ beat anni ‘60. Un sound semplice di chitarra, basso, batteria, un organetto e infine i cori. Quindi ho prodotto e arrangiato questo brano d’istinto. Su queste note ho voluto raccontare la bellezza della vita, la voglia di viverla sempre, di ricominciare e di riviverne ancora. Una richiesta, un desiderio. Perché lo sappiamo, una vita non basta. Non basta per vivere tutta la bellezza e le gioie possibili. Non basta per sentire e vivere tutto l’amore. Quindi se un giorno dovessimo mai morire, dateci un’altra vita!”

MAURO DI MAGGIO – Seconda vita – il videoclip

Il videoclip descrive la storia del simpatico Nonno Rino.

Ricordi, storie, passioni da raccontare ma soprattutto il suo amore per la vita, per l’arte, la musica, il ballo e la natura.

Nonno Rino si aggira per le strade dello storico quartiere romano: Garbatella, avvista una strana coperta con sopra un cartello con su scritto “Seconda Vita”.

Incuriosito, pensando si trattasse di una coperta magica, si avvolge completamente e Nonno Rino torna ad essere giovane.

Tornano tutti i capelli, tutte le energie della giovinezza e può cominciare una “seconda vita”.