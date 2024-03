“Nun è cos'” è il nuovo singolo di Matteo Paolillo in feat. con LDA

Sono passate poche settimane dalla pubblicazione di “Foglie d’autunno” nuovo brano di Matteo Paolillo inserito nella colonna sonora di “Mare fuori 4” e prodotto da Lolloflow. Ora il cantautore è pronto a tornare con nuova musica e questa volta non è solo…

Da venerdì 15 marzo uscirà infatti su tutte le piattaforme digitali per ADA Music Italy “Nun è cos’“, brano in duetto con LDA che vede alla produzione Steve Tarta, Producer che ha già lavorato in passato con entrambi i cantautori.

A dare la notizia è stato lo stesso Matteo Paolillo sulle sue storie Instagram:

“Raga finalmente ci siamo, vi posso annunciare che giovedì a mezzanotte, quindi 15 marzo, esce “Nun è cos'”, il mio muovo pezzo feat. LDA prodotto da Steve Tarta. Pre-salvate e andatelo ad ascoltare. ciao”