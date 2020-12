E’ uscito il 27 novembre il nuovo album di Massimo Ranieri Qui e Adesso, 17 tracce tra inediti e rivisitazioni nate dalla collaborazione con Gino Vannelli (ne abbiamo parlato Qui). Inoltre il 3 dicembre ha preso il via l’omonimo show in prima serata su Raitre, rimandato di una settimana a causa della scomparsa di Diego Armando Maradona.

Qui e Adesso (Ra.Ma 2000 International / Artist First) è disponibile in formato fisico in versione CD e Deluxe numerata e autografata.

La tracklist è composta da 17 brani nati dalla collaborazione con il cantante e compositore canadese Gino Vannelli che, da direttore artistico del progetto, ha prodotto e curato gli arrangiamenti delle canzoni.

Qui e Adesso è stato preceduto dall’inedito Mia Ragione, che Ranieri ha presentato, da super ospite, durante il Festival di Sanremo 2020 in una interpretazione intensa e toccante.

Per supportare l’uscita del disco, verrà lanciato in radio il singolo Siamo uguali versione in italiano di We Are Brothers di Vannelli, brano registrato in parte a Roma e in parte negli Stati Uniti.

Le canzoni del disco verranno presentate durante il nuovo programma televisivo condotto da Ranieri, in onda da giovedì 3 dicembre per quattro puntate in prima serata su Raitre.

MASSIMO RANIERI QUI E ADESSO

Massimo Ranieri ha incontrato la stampa tramite Zoom raccontando alcuni dettagli del nuovo album e svelando qualche progetto futuro.

“Nell’album ci sono rivisitazioni di alcune canzoni degli anni ’70 che meritavano il giusto spazio. Brani che hanno una loro dignità, che ho amato e in cui ho sempre creduto. Si tratta di pezzi che poi ho abbandonato quando mi sono dedicato al teatro, anche se li ho sempre avuti nel cuore. Oggi che le ho pubblicate non mi sento più in colpa verso queste canzoni.”

Tra gli autori che hanno firmato i brani ci sono il grande Charles Aznavour, Fabio Ilacqua e Gianni Togni, da anni collaboratore di Ranieri.

L’artista napoletano è comunque già al lavoro su un nuovo progetto che vedrà la luce nella seconda parte del 2021. Un disco di inediti prodotto da Mauro Pagani.

Una parola sul Festival di Sanremo, che Ranieri ha dichiarato di non considerare più in veste di concorrente.

“Tornare in gara al Festival di Sanremo? Direi proprio di no. Sono troppo vecchio. Lo scorso anno quando Amadeus ha ascoltato Mia Ragione ha cercato di convincermi a tornare in competizione, ma non me la sono sentita. La televisione mi da la possibilità di presentare il miei brani ed è per quello che ogni tanto sono ospite. A Sanremo, comunque, ci tornerei da Direttore Artistico, ma anche da presentatore. Perchè no?”

QUI E ADESSO – LA TRACKLIST

Questa la tracklist di Qui e Adesso.

1. Quando l’amore diventa poesia

2. Immagina

3. Ti ruberei

4. Via del Conservatorio

5. La casa di mille piani (brano inedito)

6. Cronaca di un amore

7. Un tango per me (brano inedito)

8. Per una donna

9. Una favola d’amore (brano inedito)

10. Mia ragione

11. Piangi piangi ragazzo

12. L’amore è un attimo

13. E’ diventato amore

14. Sogno d’amore

15. Le braccia dell’amore

16. Quando il sogno diventa inutile (brano inedito)

17. Siamo uguali (feat. Gino Vannelli) (brano inedito)