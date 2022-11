Massimo Ranieri torna con un nuovo album di inediti e un programma tv in Rai

Doppio ritorno per Massimo Ranieri, sul mercato discografico e, come anticipato dai colleghi di Tv Blog, in televisione su Rai1.

E partiamo proprio dalla tv. Ancora non è stato svelato il titolo del nuovo show del cantante ma sappiamo che sarà un varietà in cui l’artista, insieme ai suoi ospiti, spazierà in tutte le sue arti. Dalla musica al teatro. Il programma dovrebbe partire a maggio del 2023 nel venerdì sera della rete ammiraglia di Rai1.

Al suo fianco, come riporta Tv Blog, ci sarà l’attrice, modella e ballerina spagnola lanciata in Italia al Festival di Sanremo 2015 da Carlo Conti: Rocío Muñoz Morales.

Le puntate dello show, prodotto da Ballandi multimedia, dovrebbero essere tre.

Massimo Ranieri il nuovo album

Il 18 novembre prossimo uscirà per Nar International / Ada Music Italy il nuovo album di Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo.

L’artista, tornato quest’anno in gara al Festival di Sanremo con Lettera al di là dal mare, è pronto a lanciare un disco con all’interno undici canzoni tra cui il brano presentato all’Ariston. Il disco, come il precedente, è frutto della collaborazione con Gino Vannelli che si è occupato degli arrangiamenti.

Il disco sarà fuori in tre differenti versioni:

CD

Vinile rosso in edizione limitata e numerata (500pz)

Vinile blu, sempre in edizione limitata e numerata (500pz) in esclusiva per su Ibs, La Feltrinelli e Discoteca Laziale.

Ecco la tracklist del progetto: