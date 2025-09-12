12 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
12 Settembre 2025

Marvin & Andrea Prezioso tornano dopo 15 anni con “Come negli anni ’90”

Il brano, che proietta nel presente lo spirito della dance italiana anni '90, vede la partecipazione di Moreno

News di Fabio Gattone
Marvin & Andrea Prezioso tornano con "Come negli anni '90"
Marvin & Andrea Prezioso costituiscono un duo simbolo della dance italiana ed europea. Dal 12 settembre 2025 è in radio e negli store digitali il loro nuovo brano Come negli anni ’90, rilasciato da OMYRA Music (ADA/Warner).

Marvin (Alessandro Moschini) e Andrea Prezioso, entrambi romani, hanno iniziato a collaborare come musicisti e produttori nel 1995. Nel 1998, insieme a Giorgio Prezioso, fratello di Andrea, hanno dato vita al progetto Prezioso feat. Marvin, debuttando l’anno successivo con il brano Tell me why che ha scalato in pochi giorni le classifiche.

Da quel momento, diverse sono state le loro hit internazionali: Let Me Stay, Voices, Rock the Discotek. Ed ancora, l’iconica e travolgente rivisitazione di Voglio Vederti Danzare del maestro Franco Battiato, diventata un tormentone estivo nel 2003. La loro musica ha segnato un’epoca ed è stata la colonna sonora di un’intera generazione.

Negli anni successivi, Marvin e Andrea Prezioso hanno continuato a sperimentare tra produzioni originali e rivisitazioni di classici anni ’80. Il loro ultimo singolo è stato The Riddle, cover della hit anni ’80 di Nick Kershaw, rilasciato nel 2009.

Marvin & Andrea Prezioso tornano con "Come negli anni '90"

A distanza di oltre quindici anni, Marvin & Andrea Prezioso tornano con un nuovo brano che vuole riaccendere lo spirito della dance italiana. Al loro fianco, per l’occasione, c’è anche un altro artista: Moreno.

Come negli anni ’90 è un viaggio tra ricordi e vibrazioni di quel decennio: serate in discoteca, icone pop, amori spensierati, Tamagotchi e Smemoranda, MTV che passava solo musica. Il brano celebra la forza di un periodo rimasto nella memoria collettiva, che ancora oggi suscita emozioni ed è fonte di ispirazione.

Come negli anni ’90 è un mix di nostalgia e festa. L’energia incalzante del beat invita a ballare e a restare uniti nel coro del ritornello: “Se non metti l’ultimo, noi non ce ne andiamo via!”. Il brano è un ritorno musicale con una forte componente emotiva. Marvin & Andrea Prezioso riportano in vita un’epoca che ha fatto ballare milioni di persone, con la freschezza e la credibilità di chi quella stagione l’ha scritta in prima persona.

