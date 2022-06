Martina Grillo: Un amore fuori dal coro, pronto a lasciare la festa, al centro di “New Orleans” feat. Santoianni

New Orleans è il titolo del nuovo singolo della cantautrice Martina Grillo che, per l’occasione ha co-scritto il brano e duettato sullo stesso con un altro cantautore di matrice indie… Santoianni. Prima di parla del brano andiamo a conoscerli meglio.

Si tratta di un pezzo che parte da un giro di chitarra acustica per poi evolversi verso sonorità più synth dark pop. Ecco come racconta il brano, prodotto da Molla con la supervisione di Sala, la cantautrice…

New Orleans nasce in un agosto. Parla di un amore e del fatto che a volte, tutti gli sforzi che si fanno per farlo durare, non bastano.

Ci si appoggia a vicenda sulla spalla dell’altro e si imparano nuove cose. Ma a volte questo finisce per non bastare e si è costretti a rimanere “buoni amici”. Come dice la canzone. Resta però la sensazione che, alla fine della festa, porteresti comunque questa persona sempre vicino a te.

Queste invece le parole di Santoianni:

Se c’è una cosa che seguo tanto e con passione è la nuova musica emergente, soprattutto quella scritta e cantata da giovani ragazze.

Credo sia importante che finalmente prenda piede sempre di più un cantautorato nuovo, scritto da un punto di vista femminile. Per questo ho accolto con passione ed entusiasmo la possibilità di entrare con la mia voce e con la mia scrittura nel brano di Martina, che trovo essere a pieno titolo lo specchio dell’immagine di una cantautrice del 2022.

È stato stimolante mischiarmi con un linguaggio diverso dalla mia confort zone e interfacciarmi con lei nella scrittura e nella condivisione.”

Conosciamo meglio Martina Grillo e Santoianni

Martina Grillo, classe 2000, comincia a suonare la chitarra all’età di 5 anni e poco tempo dopo arriva anche la voglia/passione di mettere i pensieri su carta e cantarli. A 16 anni partecipa alla decima edizione del Tour Music Fest e arriva alla semifinale. Da lì in poi comincia a suonare ovunque trovi la possibilità: per strada, nei locali, alle feste con gli amici… questo fino al 2019 quando partecipa ad Alcart aprendo la seconda serata e cantando tutte le sue canzoni per la prima volta.

Il 22 marzo 2020 esce Blu, il suo primo singolo seguito nel 2021 da 4Mura. I due brani la portano all’attenzione dell’etichetta Troppo Records che la mette sotto contratto e con cui pubblica con distribuzione Universal Music Italia Sessione Estiva a cui fa seguito Una bugia, brano che entra nella playlist editoriale Amazon Music, Nuovo Indie Italia, dove rimane per ben due mesi. Entrambi i brani entrano inoltre in rotazione su diverse radio tra cui Rai Radio2Indie.

Santoianni, dopo aver calcato grandi e piccoli palchi e collaborato con grandi professionisti dell’ambiente musicale, ha intrapreso un percorso nel indie pop, affiancato da produttore Molla, nel 2021.

Da allora sono usciti i singoli: Stazione di sosta, Litorale (entrata nella playlist editoriale di Spotify Scuola Indie), Exit (pezzo entra in rotazione su diverse radio tra cui Radio Zeta, dove ha stazionato nella Top List per 4 mesi, Radio 105 Indie e Radio2Indie) e Forfait in duetto con The Andre.

A inizio 2022 ha unito queste canzoni insieme ad altri tre brani inediti nell’EP Non ho santi in paradiso. Stazione di sosta tra l’altro è stata scelta da Mediaset come sigla del ciclo di film sui 30 anni di carriera di Leonardo Pieraccioni.