Marrageddon, il Festival ideato da Marracash sbarca sul canale Twitch di Amazon Music Italia

Marrageddon – il Festival ideato da Marracash e prodotto da Friends & Partners, già completamente sold out a Milano con 84.000 presenze – sbarca sul canale Twitch di Amazon Music Italia, dove sarà trasmesso live e in esclusiva gli ultimi due venerdì di settembre – il 23 e il 30 – a partire dalle ore 16.10, con la conduzione di due host d’eccezione – Homyatol e Panetty – che, in diretta dal backstage, condivideranno spoiler esclusivi ed interviste.

Amazon Music permetterà così ai fan e agli amanti della musica di assistere alle due date del Festival – che si terranno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano e all’Ippodromo di Agnano, a Napoli – come se fossero nel parterre dello show.

Marracash, Marrageddon sbarca su twitch

Ideato e diretto dal king del rap italiano, Marrageddon è il Festival rap più atteso dell’anno: un evento live in due tappe unico e irripetibile, che si propone di celebrare il percorso che il rap ha fatto nel corso degli anni in Italia, anche grazie ad artisti del calibro di Guè, Salmo, Lazza, Fabri Fibra, Geolier, Ernia, Shiva, Madame, Paky, Nayt, Anna, MILES e Kid Yugi, che infiammeranno il palco dell’Ippodromo Snai La Maura (Milano, 23 settembre) e quello dell’Ippodromo di Agnano (Napoli, 30 settembre).