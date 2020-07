Marracash Persona Tour 2021.

Il 2020 è l’anno della consacrazione di Marracash, un artista che dopo un momento di pausa e riflessione è tornato lo scorso anno con un progetto che ha conquistato tutti. Persona è l’album più venduto del primo semestre 2020 e non è utopia pensare che potrebbe mantenere questa posizione anche nei prossimi 6 mesi.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il calendario aggiornato del tour di Marracash Persona Tour 2021 (Qui il nostro articolo), ma già ci sono delle novità. E’ stata raddoppiata la data del Palapartenope di Napoli ed è stato svelato l’imperdibile concerto che si terrà il prossimo anno all’Arena di Verona.

Lo storico spazio della città scaligera, luogo simbolo dell’arte italiana, ospiterà il rapper sabato 18 settembre 2021.

“Sono orgoglioso di annunciare il sold out della data al Palapartenope di Napoli e l’apertura di una seconda data! Una risposta incredibile, sopratutto in questo momento, per una città con cui ho sempre avuto un legame speciale. Inoltre finalmente abbiamo la nuova data per il concerto all’Arena di Verona, che chiuderà il tour.”