Marracash nei grandi stadi italiani con Marra Stadi 2025: Madame ospite fissa, Matilda De Angelis voce narrante

MARRACASH è pronto a scrivere una nuova pagina di storia del rap italiano con Marra Stadi 2025 e una scaletta di brani, molti dei quali estratti dalla sua “Trilogia”, che hanno ridefinito il rap in Italia.

Quello di Marra sarà il primo tour negli stadi di un rapper italiano. Una tournée imponente che partirà il 6 giugno da Bibione e toccherà alcuni dei palchi più importanti del nostro Paese, con una produzione che promette di superare ogni standard tecnico ed emotivo mai visto in un live show italiano.

Nel frattempo Universal Music è pronta a pubblicare le ristampa in vinile di due album cult del rapper.

Marra Stadi 2025: in scaletta “la trilogia”

Il tour è prodotto da Friends & Partners e prevede uno spettacolo suddiviso in sei capitoli, costruito come un epic movie dal vivo. Al centro del racconto, il conflitto tra Fabio e Marracash, tra uomo e artista. In scaletta, brani tratti dalla Trilogia composta da Persona, Noi, Loro, Gli Altri ed È finita la pace, più alcune incursioni nel repertorio storico dell’artista.

Lo show si avvale di un allestimento immersivo con effetti speciali, scenografie materiche e cinque imponenti robot alti fino a sei metri. Sul palco anche una band dal vivo, otto ballerini e performer scenici. A dare voce narrativa all’intero spettacolo sarà l’attrice Matilda De Angelis, in un ruolo simbolico e potente. Presente in tutte le date anche Madame, ospite d’eccezione, legata da un rapporto artistico profondo con Marracash.

Il calendario del tour

6 giugno 2025 – Bibione (VE) – Stadio Comunale

– Bibione (VE) – Stadio Comunale 10 giugno 2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

– Napoli – Stadio Diego Armando Maradona 14 giugno 2025 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

– Torino – Stadio Olimpico Grande Torino 25 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro SOLD OUT!

– Milano – Stadio San Siro 26 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

– Milano – Stadio San Siro 30 giugno 2025 – Roma – Stadio Olimpico

– Roma – Stadio Olimpico 5 luglio 2025 – Messina – Stadio San Filippo







Il trailer e l’universo di Marra Stadi 25

Il trailer ufficiale dello show introduce un concept visivo ambientato in un laboratorio distopico, con un grande occhio simbolo di controllo e introspezione. Al centro, la figura di Marracash, monitorato dalla misteriosa MIND Industries, acronimo di Monitoraggio Interiore per la Neutralizzazione del Distacco.

La direzione artistica è affidata a Lorenzo De Pascalis e alla crew creativa di Ombra, studio basato a Londra. De Pascalis ha dichiarato:

«Con Marra Stadi abbiamo alzato l’asticella. Non solo a livello tecnico, ma anche emotivo e narrativo. È uno show unico, un’esplorazione completa di una trilogia musicale potentissima».

Insomma dalle immagini che si possono vedere sulle pagine social di Marracash e sulle ipotesi dei brani in scaletta a Marra Stadi 2025, l’aspettativa è davvero altissima.

Le ristampe rimasterizzate di “King del Rap” e “Status”

In occasione del tour, Marracash pubblicherà il 4 luglio 2025 le edizioni rimasterizzate di due album simbolo della sua carriera: King del Rap (2011) e Status (2015). I dischi saranno disponibili in versione fisica e digitale, con preorder già attivi:

Entrambe le ristampe sono frutto di un lavoro accurato di mix e master con Marz, Deleterio e lo stesso Marracash. Due opere fondamentali rilette alla luce dell’evoluzione sonora e concettuale dell’artista.

Un’artista da record

Con 126 dischi di platino, 32 d’oro e oltre 7.6 miliardi di stream, Marracash è uno degli artisti italiani più influenti. Dopo la vittoria alla Targa Tenco 2022 per “Noi, Loro, Gli Altri” e il successo del festival Marrageddon nel 2023 (140.000 presenze), Marra Stadi 25 rappresenta un nuovo punto di arrivo – e di partenza – per tutta la scena rap italiana.