Marracash: rinviato al prossimo autunno il tour nei palazzetti

L’emergenza Coronavirus ha fermato anche Marracash, che, come prevedibile, ha deciso di rimandare al prossimo autunno In Persona Tour, la tournée con cui l’artista presenta il fortunato album Persona, uno dei più venduti e apprezzati del 2019.

In attesa di capire se Marracash deciderà di deliziare il pubblico con un live domestico, seguendo l’hashtag #Acasaconvoi promosso da Rockol e All Music Italia e raccolto da Friends & Partner (Ne abbiamo parlato Qui).

“Ho sperato per settimane di non dovervi dare questa notizia ma mi sembra evidente che il momento sia arrivato. Il tour nei palazzetti è spostato in autunno. Qui sopra trovate le nuove date, tranne Jesolo e l’Arena di Verona che verranno comunicate nelle prossime settimane. State tranquilli, il momento di rincontrarci è solo rimandato. Per me sarà anche un modo per preparare uno show ancora più grande e che non avete mai visto. Sarà liberatorio festeggiare insieme dopo aver superato questa situazione uniti.

Vi voglio bene, abbiate cura di voi e delle regole.”