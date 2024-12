Marracash: “La pace è finita” tra citazioni, dissing e riferimenti culturali

È partito col botto il nuovo album di Marracash (qui i dati del debutto su Spotify) La pace è finita, progetto lanciato a sorpresa lo scorso venerdì 13 dicembre 2024. Un disco che chiude la trilogia iniziata dal “King of Rap” nel 2019 con Persona, mettendo ancora in chiaro le cose con testi senza filtri e citazioni, musicali e non.

Tanti i riferimenti musicali che si trovano nelle canzoni del disco: da quello sull’iconico video di All is full of love, brano di Björk del 1999, in Mi sono innamorato di un AI, a Savior di Kendrick Lamar del 2022 (in Pentothal), da Gimme More, celebre hit di Britney Spears del 2000, fino a Crudelia – I nervi, uno dei brani più amati del suo album del 2019.

Anche in questo disco sono presenti sample estratti da alcune canzoni iconiche, ma non solo. Nella title track È finita la pace troviamo la celebre Firenze del mai troppo ricordato Ivan Graziani, mentre in Soli risuona il ritornello del brano con cui, nel 1990, i Pooh vinsero il Festival di Sanremo, Uomini soli.

Presente anche un sample di Lunedì, un brano della cantautrice sarda Bluem, nome d’arte di Chiara Floris, utilizzato in Mi sono innamorato di un AI, settima traccia del disco.

E se in Persona era presente tanto cinema nelle citazioni, qui troviamo la letteratura, con Umano, troppo umano. Un libro per spiriti liberi di Nietzsche, e il mondo degli anime con L’Attacco dei giganti.

Ovviamente, tra i tanti temi affrontati nel disco, dalla solitudine al maschilismo, dalla povertà dell’attuale scena musicale fino all’intelligenza artificiale, trovano spazio vere e proprie frecciate.

Eccone alcune:

In Power slap ironizza sul nemico di lunga data, Fedez, che con Lazza ha lanciato nel 2023 la bibita Boem:

“Sono tornato nuovo di nuovo per finire il lavoro

con sette zeri sul mio rinnovo

troppa liquidità che dovrei farci una bibita”

Attacco anche ai Ferragnez e al loro ostentare i figli sui social, pratica che hanno smesso di esercitare dopo la separazione:

“Veri e noiosi oppure incredibili ma finti

morire online e vivere sempre dentro un render

che la realtà delude tutte le promesse

volta le spalle come i figli degli influencer”

Ovviamente Marracash non risparmia nemmeno la scena rap e, più in generale, l’attuale scena musicale italiana. Sempre in Power slap rappa:

“Favori non ne chiedo e non ne faccio più

tu da quanti ca**i succhi fai il Calippo tour

non cerco nostalgia e non inseguo i new

remaster, remake, reunion, reboot” “E ogni anno si abbassa l’asticella

provo a farci il limbo, con la testa tocco a terra

ti ricordo, bimbo, chi saresti con ‘sta sberla

senza Sanremo, senza l’estivo, senza Petrella”

Una critica netta verso la musica attuale, sempre più omologata e priva di contenuti, in cui gli artisti si rivolgono sempre agli stessi autori, come il bravissimo Davide Petrella, per poter lanciarsi con un brano efficace al Festival di Sanremo o nella gara dei tormentoni estivi. Nel frattempo si raschia il fondo del barile tra reunion di band e coppie e ristampe di dischi con l’aggiunta di qualche brano.

E se per anni si è parlato del fatto che Esse Magazine, rivista online di Antonio Dikele, da qualche anno sotto contratto di management con Marta Donà, fosse in rapporti molto stretti con Marracash e Guè, a quanto pare non è più così, visto che il magazine viene accusato di sponsorizzare tutti i rapper senza nessun senso critico:

“Stessi argomenti e le stesse reference

va bene così perché fanno tutti i platini

premiati in tv, tutti bravi su Esse Magazine”

Come per ogni rapper degno di questo nome, non possono mancare barre contro la politica. In Crash:

“Governo di fasci che dice frasi preistoriche

pensano che basti riempire il vuoto con l’ordine”

E ancora:

“Cattive intelligenze, influenza

Fuck evil Musk, ho venduto la Tesla”

Insomma, nello stesso pezzo Marra non le manda a dire e condensa in una frase il suo pensiero sull’attuale governo italiano ma anche sul miliardario Elon Musk, da gennaio prossimo parte integrante del governo degli Stati Uniti al fianco di Donald Trump.

E voi, quali altre citazioni, dissing e Easter egg avete trovato nell’album di Marracash, È finita la pace? Fatecelo sapere sui nostri social.