Marracash, testo e significato di “Crash”, un brano apertamente politico e sociale

Marracash, CRASH: testo e significato della seconda traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “CRASH “: SIGNIFICATO DEL BRANO

CRASH è un brano potente e incisivo, dichiaratamente politico e sociale. Fra nuovo proletariato e la folla che assiste ad una guerra in background, l’artista scrive «Non siamo in pericolo siamo il pericolo» ed elenca le mille “bolle” dentro le quali viviamo, da quella della pandemia, a quella immobiliare, dei social, quella dei live e la bolla del presente non vissuto.

In questo pezzo, Marz ha utilizzato lo stesso sample contenuto in Street Opera, un classico del rap italiano firmato da Fritz Da Cat feat. Lord Bean. Questo dettaglio crea un collegamento diretto con il passato, omaggiando le radici della scena musicale.

È una traccia che mescola potenza, rabbia e sperimentazione, spingendo l’ascoltatore fuori dalla propria zona di comfort, sia a livello sonoro che tematico.

MARRACASH, “POWER SLAP”: TESTO DEL BRANO

Non serve una sonda

Per capire che tutto è marcio

Non serve la bolla

Per vedere che tutto è piatto

Non siamo in pericolo

Siamo il pericolo

Marracash

Si allarga la forbice

Non si chiuderà senza qualche collo da torcere

Muovi solo il pollice, ma chi commenta è complice

Governo di fasci che dice frasi preistoriche

Pensano che basti riempire il vuoto con l’ordine

Figli per i social, nuovo proletariato

Aumentano l’engagement, l’ingaggio, l’inganno

Senza passaggi cruciali, casi umani fanno passaggi da Cruciani

Dalle basi ai vertici, tutti i poveri si assomigliano

Tutti i ricchi sono identici, chi potrà proteggervi

Se quei pochi si moltiplicano

E si girano gli eserciti?

Cambia in fretta credimi

Cresce l’odio per i privilegi

E il sentimento anticelebrity

Vedo solo debiti, tu che flexi gli orologi come nel 2016

Zona di interesse, oggi come ieri conta essere efficiente

Chi vuole essere più americano a parte i rapper?

Gente di potere sa il potere della gente

Sa che chi ha un potere e non lo esercita lo perde

Uomo sotto scrivania di donna presidente

perché è una questione di potere e non di gender

Cattive intelligenze, influenza

Fuck Evil Musk, ho venduto la Tesla

E una folla assiste

C’è una guerra in background

Cattive notizie

La tua mente è il playground

Sempre più vicini al crash

Crash crash crash

Così di colpo

Crash crash crash

Le mille bolle di Mina

La bolla finanziaria, la bolla speculativa

Profeti dei profitti, la bolla matta del clima

Finto naturale, una bolla di chirurgia

Quella immobiliare, quella della pandemia

Dei nuovi padroni di Seattle

Le vecchie istituzioni che non contano un cazzo

Di generazioni in letargo instupiditi dalle bollicine di Vasco

Bolla dell’AI, dei concerti live

Di voglia di cambiare il mondo con i like

Di news di cui ti ingozzi ogni giorno

I morti con due scrolling te li scrolli di dosso

La bolla del presente non vissuto

Paura del futuro e il passato come rifugio

Tutti zitti in un luogo chiuso

La bolla di ciascuno al sicuro nel suo pertugio

Sfatti, tutti che si cagano quando escono dai party

La puzza di fogna che ha raggiunto i piani alti

Ora non c’è più nemmeno l’arte a consolarci

Sai che 4 autori scrivono tutti i cantanti

bolla dei confini e dell’immigrazione

Termini offensivi e libera espressione

Sui temi bollenti vai in ebollizione

Tutti gli ingredienti e le bolle nel pentolone

Fanno un crash

Nessuno reagisce

Mentre parte il countdown

Ora il tempo stringe

Chiudi gli occhi, blackout

Sempre più vicini al crash

Crash crash crash

Così di colpo

Crash crash crash

Ma farà bene agli affari

Crash crash crash

Nessuno pensa al domani

Crash crash crash

Sempre più vicini al crash