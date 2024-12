Marracash, testo e significato di “Soli”, in cui insieme ai Pooh ci ricorda che ‘siamo uomini soli’

Marracash, SOLI: testo e significato della sesta traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “SOLI “: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prosegue la tradizione di campionare la musica legata all’infanzia dell’artista. In SOLI, dove Marracash ha lavorato insieme a Zef agli arrangiamenti, ha scelto di campionare un brano dei Pooh, trasformando il sample in modo decisamente hip hop e incrociandolo con il ritornello, utilizzando le frasi di Uomini Soli come risposte.

La tematica cardine è la solitudine che si può provare in questo periodo storico, in cui sia ormai tutti connessi sui social media ma poi, quando ci si guarda intorno nella vita reale, siamo davvero soli, in ogni parte della città in cui ci troviamo.

MARRACASH, “SOLI”: TESTO DEL BRANO

(Ci sono uomini soli)

(Ci sono uomini soli)

Romantici, in branco

Rimasti ai bordi

(Ci sono uomini soli)

Nei carceri, in auto, soli sul web

(Ci sono uomini soli)

Diversi dilemmi e sogni

(Ci sono uomini soli)

Chi non si addomestica come me

Il sole splende indifferente

come se il mondo non fosse orrendo

Quanta gente con vite sbilenche

come cicche spente dentro una posa zeppo

Esistendo, ogni tanto

Un momento ha davvero senso

Isolato e in stato alterato

Ballo un lento coll’arredamento

Obbedendo, la routine è grigia

Un veliero dentro una bottiglia

Il problema non è starne fuori

Ma trovare vera alternativa

Qualcosa occorre da contrapporre

Per non soccombere, può soccorrere

Sento il vuoto e mi insegue e spesso

Mi prende come se non so correre

Quindi chiudo gli occhi e sogno

Di essere in un altro posto

Come quando i miei scazzavano

Avevo un angolo, stavo nascosto

Oh Dio rendimi sordo!

Però Dio non rende conto

Li riapro con te qua che urli

Chi è senza peccato

Apra Whatsapp

Davanti a tutti

(Ci sono uomini soli)

In attici, al parco, nei bassifondi

(Ci sono uomini soli)

Nei traffici, in viaggio, soli in un club

(Ci sono uomini soli)

Diversi dilemmi e sogni

(Ci sono uomini soli)

Chi non si addomestica come me

Non mi aspetto che tu capisca

Esco dalle storie come un escapista

Lei concede un po’ di extra in ditta

Perché spera di essere una ex stagista

Resta fissa la mia exit strategy

Quante ne ho gettate nei miei baratri

Solo per restare solo maybe

Tieni i tuoi pensieri inconfessabili

Pare capiti, più comune di quanto immagini

Pare sia un’epidemia di depre

E che i rapper siano prede facili

Parla apriti, calma i battiti melodia

La nostalgia che mi evoca

Mi dico “Battiti! Hai energia”

Ma ormai è finita un’epoca

Avevo un’epica sgangherata

Una gang di strada, una platea distratta

Prima dei corporates, la droga in corpo

E rabbia incorporata

Ora invece guardo la gente

Dare il suo peggio in rete

E non mi sembra nemmeno

Che apparteniamo alla stessa specie

(Ci sono uomini soli)

Romantici, in branco

Rimasti ai bordi

(Ci sono uomini soli)

Nei carceri, in auto, soli sul web

(Ci sono uomini soli)

Diversi dilemmi e sogni

(Ci sono uomini soli)

Chi non si addomestica come me

Non l’hai imparato?

Senza materialismo

Sei come smaterializzato

Ansia sociale

Includersi come ossessione

Anima animale

Sei grate di separazione

(Ci sono uomini soli)

(Ci sono uomini soli)