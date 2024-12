Marracash, testo e significato di “È finita la pace”, la title track dell’album

Marracash, È FINITA LA PACE: testo e significato della quarta traccia contenuta nell’omonimo album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “È finita la pace “: SIGNIFICATO DEL BRANO

In È FINITA LA PACE è presente il campionamento di Firenze (Canzone Triste) di Ivan Graziani. L’idea di utilizzare il brano di Graziani è nata da Zef e il risultato finale è un pezzo di cui l’artista va particolarmente fiero.

La canzone richiama fortemente il cantautorato italiano e la canzone popolare, ma Marracash, Marz e Zef sono riusciti a trasformare queste canzoni, mantenendo un taglio hip hop, all’interno di produzioni moderne, distanti dall’originale.

MARRACASH, “È FINITA LA PACE”: TESTO DEL BRANO

Per questo canto una canzone

Triste, triste, triste

Triste, triste, triste

Triste, triste, triste

Triste come me

canto una canzone

Triste, triste, triste

Triste, triste, triste

Triste, triste, triste

Triste come me

È finita la pace (è finita)

Se n’è andato anche il cane (quale)

Vendo un monolocale, free

Da arredare, qui nel torace

Quante smancerie fai

Mangi, caghi e respiri bugie, sai?

Woke contro Alt Right

Propaganda, gaslight

Tutto crusha

Sembra Attack On Titans

Ti rifai la faccia

L’AI ti rimpiazza

Chi finanzia il genocidio a Gaza?

Chi comanda?

Siamo solo una colonia e basta

Ma la gente è stanca

Mica le riguarda

Vuole stare su Temptation Island

Il rumore come ninna nanna

Per questo canto

Una canzone triste

Triste, triste

Triste, triste, triste

Triste, triste, triste

Triste come me

Escono di casa uno straccio

Senza neanche un abbraccio

Con il cuore d’intralcio

Quelli come me

Sai nei brutti sogni che faccio

Mi preparo all’impatto

E non c’è nessun altro

Che è più triste di me

Eee

Imbraccia tutte quelle idee

O un mitra

Per restare te

Far fuori tutti questi brand

Bang bang

Non c’è alcun Dio

Rincorri i soldi

Finché muori

E muoio anche io

In questa guerra

Senza eroi

Falso qualcuno

O un’autentica nullità

L’eterna lotta

Tra il beh il mah

Escono di casa uno straccio

Senza neanche un abbraccio

Con il cuore d’intralcio

Quelli come me

Sai nei brutti sogni che faccio

Mi preparo all’impatto

E non c’è nessun altro

Che è più triste di me

I tuoi occhi

Non son più capaci

Di distinguere cos’è realtà

(Per questo)

Ci saranno tante estati

Ma una come quella

Non ritornerà

(Per questo)

Taci la tua umanità

(Per questo)

Piaci all’unanimità

(Per questo)

E mi sto chiedendo

Se anche tu

In realtà non sia

(Triste come me)

Canto

Una canzone triste

Triste, triste

Triste, triste, triste

Triste, triste, triste

Triste come me