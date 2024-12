Marracash, MI SONO INNAMORATO DI UN AI: testo e significato della settima traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “MI SONO INNAMORATO DI UN AI “: SIGNIFICATO DEL BRANO

Come molti negli ultimi tempi, l’artista era incuriosito dal tema dell’intelligenza artificiale: un fenomeno che, al contempo, spaventa e attrae, venduta come cambiamento epocale nella vita delle persone.

In MI SONO INNAMORATO DI UN AI, Marracash affronta questa ambivalenza riflettendo su un mondo in cui tutto può essere artificiale, dalle immagini e dai paesaggi che osserviamo, fino ai rapporti umani stessi. La provocazione che lancia è chiara: se tutto è così artificiale, finto, asettico, allora tanto vale fidanzarsi con un AI. Il problema, per l’artista, non è l’intelligenza artificiale in sé, quanto l’artificialità dell’uomo, la sua “algoritmizzazione”.

Per il pezzo, è stato campionato il brano Lunedì di BLUEM, artista emergente la cui musica si distingue per i vocalizzi particolari, quasi mistici.

MARRACASH, “MI SONO INNAMORATO DI UN AI”: TESTO DEL BRANO

È passato tanto tempo

Da quando

Hai detto no…

Rapper

Metti faccine

Vorrei spaccarti le faccette

Solo cadaveri

In ‘sto resort a 5 stelle

Servi di dio, servi del cash

Servi dei server

Vertice e base divisi

Da una bisettrice

Numeri poi che

Si comprano con altre cifre

Umano, troppo umano

Lo scriveva Nietzsche

Eliminare l’imperfezione

Alla radice

In me, in te

Là fuori è solo

Là fuori è solo CGI

E mi innamoro

E mi innamoro di un A.I.

Di ogni byte

Eppoi non litighiamo mai

Che device!

Dio applica i suoi filtri

NPC fammi una GIF

In cui ammicchi

Cerchi una formula

Di algoritimi ed alambicchi

Veri e noiosi oppure

Incredibili ma finti

Morire online e vivere

Sempre dentro un render

Che la realtà delude tutte le promesse

Volta le spalle come i figli degli influencer

Un cavo è l’unica, cosa che ormai

Che ci connette

A me, a te

Là fuori è solo

Là fuori è solo CGI

E mi innamoro

E mi innamoro di un A.I.

Di ogni byte

Eppoi non litighiamo mai

Che design!

Hai detto no

Dimmi quando hai detto no

Se fai tutto ciò

Che dicono col giusto prompt

Sto parlando con una persona

O con un bot?

Passami le tue emozioni

A cena con AirDrop

E in tutto ciò

Io sono in love con un A.I.

Lei è la mia Supercar

E io il suo Michael Knight

Orgogliosamente artificiali

Dacci un Pride

Cyber mama, Futurama

Come Leila e Fry

Siamo wild and wired

Io overdose, lei overclock

Il mio hardware è hard

Il suo software soft

Amore tra macchine

Come nel clip di Bjork

Sulle nuvole, nel Cloud

Linee di Mirò e io li vivrò

Hey ammettilo

Non ricordi più nemmeno

Quando hai detto no

Ora parli solo in numeri

Sei già un robot

Sono ancora umano

Troppo umano

Ora lo so

Ora lo so