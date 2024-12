Marracash, testo e significato di “Pentothal”, un’autoanalisi sincera dell’artista stesso

Marracash, PENTOTHAL: testo e significato dell’undicesima traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “PENTOTHAL “: SIGNIFICATO DEL BRANO

PENTOTHAL è un pezzo molto intimo e sincero e si può capire fin dal titolo, Pentothal – il “siero della verità” – una sostanza che compare spesso nei film di spionaggio.

Il pezzo si pone quasi come un contraltare al brano Crudelia (contenuto nell’album Persona), un “Crudelio”. Se nel rap è frequente trovare canzoni che attaccano altre persone – e Marracash stesso non è estraneo a questa pratica, tipica del genere – è invece più raro assistere a un’autoanalisi. Una delle particolarità del brano è il tono di voce sommesso con cui è stato registrato, a cui si contrappone il ritornello energico di matrice rock, influenzato dalle radici musicali dell’artista.

MARRACASH, “PENTOTHAL”: TESTO DEL BRANO

Ogni tanto sospetto di essere orribile

Come se mi sorveglio e se avessi dentro una cimice

Sciocco, egoista, vile, insensibile

Come se preferisca far perdere te che vincere

Brutta persona di bell’aspetto

Bagnano le lenzuola e poi bagnano il fazzoletto

Non è per sesso né godimento

Se sono nel loro cuore non sono dentro il mio inferno

Quando ho beccato quella stronza ho pensato che fosse karma

Il manipolatore manipolato, il passato è solo un sogno a cui dopo diamo

sostanza

Soltanto una storia che raccontiamo

I miei basici meccanismi automatici

Mostrami che sei vera, fammi vedere che sanguini

Per poi lasciarti lì appesa e piangente, salice

E incerta che ci sia margine già ti sei messa il camice

E parlerò ma crederai quello che vuoi di me, imperterrita

Io non so dire mai la verità senza mentire

Devi somministrarmi il Pentothal

Bla, bla…

Ogni tanto sospetto di essere orribile

Tu al riparo sotto un bombardamento di critiche

Se punto l’indice è come se punto un missile

Se ti lamenti tu invece sono pronto a rescindere

A prescindere danzi con il mio umore, mastichi già il copione

Stanzi dentro il mio cuore per prenderlo a usucapione

Dammi la mia razione di abbracci, di relazione

Donne monoporzione come se poi ammetterlo lo rendesse più nobile

Metto le mani avanti, tutto rimane immobile

In quel modo un po’ perverso che ho

Di aspettare che qualcuno mi smentisca

E non permetterglielo, troppe storie, troppo Pentothal

Non mi sento qua, non mi sento più

In realtà non sento niente tranne perdita

Non dirmi smettila con quella faccetta scettica

Di una che interpreta, cazzo, prendimi alla lettera!

E parlerò, mi chiederai che siamo noi per me, imperterrita

Io non so dire mai la verità senza mentire

E la tua cura sai non fermerà le mie tossine

Io ti ho già detto la verità, ma tu non vuoi sentire

Vuoi farmi un altro shot di Penthotal

Bla, bla