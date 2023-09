Mario Venuti: “ho seguito il demone della musica che mi ha portato felicità ma anche sofferenza”

Mario Venuti ha lanciato il nuovo singolo “Segui i tuoi demoni” (etichetta Microclima, distribuzione Artist First), già in radio e disponibile in digitale.

Il singolo è composto e arrangiato da Mario Venuti e scritto da Venuti insieme a Kaballà. La produzione artistica è a cura di Tony Canto.

Venuti torna, quindi, con il suo pop raffinato ed eclettico dopo il brano uscito a maggio “Napoli-Bahia”.

“Segui i tuoi demoni” è una riflessione sull’importanza di trovare la forza ma anche la sensibilità di riconoscere i propri demoni e imparare a convivere con loro.

Il tutto con la consapevolezza che il fuoco delle passioni che ci accompagnano per l’intera vita porta con sé rischi e difficoltà.

Mario Venuti presenta così il brano: “Il titolo è apparentemente provocatorio ma in fondo i nostri demoni possono servire a farci trovare la strada.

Non esiste un percorso senza ostacoli e anche i nostri errori possono essere fondamentali nel viaggio della vita.

I demoni comunque hanno sempre due facce. Io, per esempio, ho seguito il demone della musica che mi ha portato felicità ma anche sofferenza. Così come i demoni dell’amore e del sesso dispensano gioia ma anche tristezza. Perché nella vita le cose si conquistano attraverso strade a volte tortuose non prive di insidie”.

Il ritmo di “Segui i tuoi demoni” è scandito da chitarre e percussioni e rimanda all’epoca “on the road” di Jack Kerouac che ispira il videoclip.

I protagonisti sono 5 beatnik che su un van giallo fanno il loro viaggio oltre i limiti del conformismo ma soprattutto alla ricerca della loro identità.

Mario Venuti sta proseguendo il suo tour, queste le prossime date in calendario (in aggiornamento).

16 settembre – “Notti di un’Estate Giarrese”, Giarre (CT), Piazza Duomo (solo)

17 settembre – “Ottagono Music Fest”, Mascalucia (CT), Corso San Vito (solo)

30 settembre – Comiso (RG), Cortile Fondazione Gesualdo Bufalino (quartetto)

MARIO VENUTI SEGUI I TUOI DEMONI TESTO E AUDIO

Sai che il tempo

in fondo non passa invano

serviranno a qualcosa

i pomeriggi di domenica da solo

qui sul mio divano

Viene l’estate

la stagione delle brutte canzoni

è un mondo superficiale

non ti conviene andare a fondo anche perché

non troveresti niente

Segui i tuoi demoni

loro sanno bene chi sei

ed impara ad usar la saggezza

con moderazione

che ogni vizio si sa

è un piacere lasciato a metà

Segui i tuoi demoni

cerca il caos dentro di te

che così ci si perde

e poi nasce una stella danzante

quanta luce che dà

strano frutto la felicità

Nonostante

le mie pessime inclinazioni

ho pur sempre un cuore

che mi distoglie

dai poveri quotidiani

e mi da’ tanto da fare

Immagine di copertina di Chandra Giudice