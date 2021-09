Maria De Filippi riceverà un premio ai Seat Music Awards

Si avvicinano i Seat Music Awards 2021, i premi della musica italiana che saranno presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada il 9 e 10 settembre su Rai1 (qui la suddivisione degli artisti nelle due sere). Tra i tanti cantanti che saranno premiati ci sarà anche un personaggio televisivo: Maria De Filippi.

Nel corso della serata sarà diversi gli ospiti, da Lillo a Pio & Amedeo passando per Amadeus mattatore delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo, che tornerà alla guida della kermesse per la terza volta nel 2022.

Un ritorno dovuto viste le condizioni di emergenza della scorsa edizione, la prima senza pubblico, e il merito di aver scelto i Måneskin che, non solo hanno vinto il Festival, ma anche l’Eurovision 2021, riportando la manifestazione in Italia.

Seat Music Awards: Il premio a Maria De Filippi

La regina dei programmi Mediaset sarà all’Arena di Verona per ricevere un premio legato alla musica. E lo riceverà molto probabilmente dalle mani del suo collega e amico (lei lo chiama fratello), Carlo Conti.

Maria verrà premiata, come spiegato da Conti, “per il grande contributo che da anni dà al mondo della musica lanciando tanti nuovi artisti con il suo Amici di Maria De Filippi.” per poi aggiungere: “È un premio meritatissimo che non vedo l’ora di consegnarle”.

Amata e criticata al tempo stesso per i suoi programmi, non si può certo dire che la De Filippi non abbia avuto fiuto nell’individuare artisti di successo. Per fare un esempio andiamo a citare solo quelli che, proprio ai Seat Music Awards 2021, saranno presenti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma e Irama.

A loro si aggiungono i talenti lanciati dall’ultima edizione di Amici (che ha totalizzato vendite record quest’anno, nell’era dello streaming, vedi qui).

Saranno presenti infatti Sangiovanni e Aka 7even (premiati entrambi per gli album e i singoli), Deddy (premiato per l’album) e, molto probabilmente, anche Tancredi (certificato multiplatino di recente con il singolo Las Vegas).

Insomma un ennesimo riconoscimento per Maria De Filippi. Del resto, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, gli artisti lanciati dal suo programma hanno venduto oltre 13 milioni di copie ad oggi.