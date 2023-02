Marco Mengoni aggiunge il Circo Massimo per il gran finale del tour negli stadi

Marco Mengoni al Circo Massimo.

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo con il brano Due Vite e aver annunciato il tour negli stadi, Marco Mengoni aggiunge una nuova data estiva. leggi qui

Il 15 luglio sarà a Roma al Circo Massimo.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Livenation da domani 23 febbraio alle 11, mentre sui canali abituali arriveranno venerdì 24 febbraio sempre alle h 11.

La nuova data è stata annunciata dall’artista sui social con il messaggio “INSIEME” seguito dalle emoticon dei fuoco e della bomba. Una bomba il nuovo tour, dopo le restrizioni degli scorsi anni si tornerà finalmente insieme.

Questo quindi il calendario delle date del tour di Marco Mengoni per la prossima estate.

MARCO MENGONI – STADI 2023

17 giugno BIBIONE – Stadio Comunale (Data Zero)

20 giugno PADOVA – Stadio Euganeo

24 giugno SALERNO – Stadio Arechi SOLD OUT

28 giugno BARI – Arena della Vittoria SOLD OUT

1 luglio BOLOGNA – Stadio dall’Ara SOLD OUT

5 luglio TORINO – Stadio Olimpico

8 luglio MILANO – Stadio San Siro SOLD OUT

15 luglio ROMA – Circo Massimo NUOVA DATA

