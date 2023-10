Marco Mengoni carico per partire con il tour europeo nei palasport. Eppure quella “Non nomination” agli Mtv EMA proprio non ci va giù…

Annalisa, Elodie, Lazza, Måneskin e The Kolors. Questi sono i nomi candidati per la categoria Best Italian Act degli MTV EMA 2023. Una lista di tutto rispetto eppure manca qualcuno… Marco Mengoni.

Tutti gli appassionati di musica conoscono la celebre serata di premiazione di MTV ma, per chi non la conoscesse nel dettaglio, facciamo un veloce sunto.

Gli MTV Europe Music Awards nascono nel 1994 e inizialmente vengono presentati come alternativa europea agli MTV Video Music Awards americani. Lo scopo è quello di premiare cantanti e canzoni più popolari in Europa.

L’evento annuale viene trasmesso dal vivo su MTV e, oltre a premiare grandi artisti internazionali per i risultati ottenuti in Europa (Justin Bieber con 20 premi è l’artista maschile più premiato ad oggi, Lady Gaga la donna con 12) ne assegna uno per il miglior artista di ogni paese europeo in cui è trasmessa l’emittente televisiva musicale. Italia compresa ovviamente.

L’edizione di quest’anno si terrà domenica 5 novembre da Parigi e sarà trasmesso in diretta su MTV in più di 150 paesi del mondo (qui per scoprire come vederla in Italia). Un’edizione particolarmente importante per il nostro paese visto che i nostri Måneskin, oltre alla categoria Best Italian Act hanno ricevuto altre tre nomination.